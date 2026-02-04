Ayuda Escolar: quiénes quedan afuera del monto que abona ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que un grupo familiar no recibirá Ayuda Escolar durante el ciclo lectivo 2026. La aclaración surge ante las consultas de beneficiarias que aguardaban el pago del beneficio educativo al comienzo de las clases.

El organismo precisó que la exclusión alcanza a titulares de un tipo de prestación que no se encuentra dentro del régimen de asignaciones familiares. De esta manera, ANSES detalló quiénes pueden cobrar la ayuda escolar y quiénes quedan fuera del beneficio.

Las titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) para madres de 7 hijos no acceden a la Ayuda Escolar Anual, debido a que este beneficio está destinado exclusivamente a quienes cobran la Asignación Universal por Hijo (AUH) o asignaciones del sistema SUAF, siempre que los hijos se encuentren escolarizados.

Las Pensiones No Contributivas no forman parte del esquema de asignaciones familiares, por lo que no generan derecho al cobro de la ayuda escolar, incluso cuando los hijos estén en edad escolar y asistan a establecimientos educativos.

La Ayuda Escolar está dirigida a familias con hijos que cursan nivel inicial, primario o secundario. En el caso de menores sin discapacidad, la edad permitida va desde los 45 días hasta los 17 años inclusive. Para acceder al pago, es obligatorio presentar todos los años el Certificado de Escolaridad a través de la plataforma Mi ANSES o de manera presencial en una oficina del organismo. Para titulares de la AUH, este requisito se cumple mediante el Formulario Libreta.

Cuando el hijo cuenta con Certificado Único de Discapacidad (CUD), no existe límite de edad para el cobro de la ayuda escolar. Sin embargo, ANSES exige igualmente la constancia de escolarización en instituciones reconocidas, talleres protegidos, espacios de formación laboral o procesos de rehabilitación.