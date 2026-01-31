Anses febrero 2026: cuándo cobro jubilaciones, pensiones y asignaciones

La Anses febrero 2026 ya tiene calendario confirmado. El organismo dio a conocer todas las fechas de pago para jubilados, pensionados y titulares de asignaciones sociales, organizadas según la terminación del DNI.
La Anses febrero 2026 contará con un cronograma de pagos ya oficializado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, que alcanza a jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales en todo el país. Como es habitual, el calendario se organiza de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular.
Desde el organismo previsional indicaron que las fechas incluyen a quienes perciben jubilaciones mínimas y superiores al haber mínimo, además de asignaciones como la AUH, AUE, Prenatal, Maternidad y Pensiones No Contributivas. También se detallaron los períodos de cobro para asignaciones de pago único y la Prestación por Desempleo.
El objetivo del esquema de pagos de Anses febrero 2026 es garantizar una distribución ordenada y evitar aglomeraciones en bancos y puntos de pago, facilitando el acceso a los haberes correspondientes.
Jubilaciones y pensiones: fechas según el haber
Para jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo, los pagos comenzarán el 9 de febrero para los DNI terminados en 0 y se extenderán hasta el 20 de febrero para las terminaciones 8 y 9. En tanto, quienes superan el haber mínimo cobrarán desde el 23 hasta el 27 de febrero, también según la finalización del DNI.
Este esquema escalonado forma parte del calendario habitual de Anses febrero 2026, que prioriza el orden y la previsibilidad para los beneficiarios del sistema previsional.
Desde Anses recordaron que los haberes permanecen depositados en las cuentas, por lo que no es necesario retirarlos el mismo día del cobro asignado.
Asignaciones familiares, AUH y AUE
En el caso de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo, los pagos comenzarán el 9 de febrero para DNI terminados en 0 y finalizarán el 24 de febrero para quienes tengan DNI terminado en 9.
Por su parte, la Asignación por Embarazo (AUE) se abonará entre el 10 y el 25 de febrero, de acuerdo con la terminación del documento. Estas prestaciones forman parte del esquema central de Anses febrero 2026, destinado a acompañar a los sectores más vulnerables.
También se informó que las asignaciones por Prenatal se pagarán entre el 11 y el 19 de febrero, mientras que la Asignación por Maternidad estará disponible para todas las terminaciones de DNI desde el 11 de febrero hasta el 12 de marzo.
Pensiones No Contributivas y otros beneficios
Las Pensiones No Contributivas (PNC) se abonarán del 9 al 13 de febrero, según la terminación del DNI. En tanto, las Asignaciones Familiares correspondientes a PNC se pagarán a todas las terminaciones desde el 9 de febrero hasta el 12 de marzo.
Dentro del calendario de Anses febrero 2026 también se incluyen las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, que estarán disponibles para todas las terminaciones de DNI entre el 10 de febrero y el 12 de marzo, indicó el organismo.
Finalmente, la Prestación por Desempleo se abonará del 24 de febrero al 2 de marzo, con un esquema de dos terminaciones de DNI por día. Desde Anses recomiendan consultar los canales oficiales para verificar fechas y lugares de cobro.