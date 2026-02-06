Detuvieron a un joven con cocaína y marihuana en un barrio de Santa Elena

Un joven de 19 años fue detenido durante la madrugada de este viernes, acusado de infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, tras un procedimiento realizado por personal policial en barrio Hipódromo de la ciudad de Santa Elena, en el departamento La Paz.

El hecho ocurrió cuando efectivos de la Sección Guardia Especial de la Jefatura Departamental La Paz realizaban recorridas preventivas. En ese contexto, los uniformados observaron a un sujeto en actitud sospechosa, por lo que procedieron a detener su marcha para su identificación.

Durante el palpado superficial, el joven exhibió una billetera de cuero color marrón que contenía diez envoltorios de nylon de color negro y la suma de 8.000 pesos en efectivo. Ante esta situación, se dio inmediato aviso a la Fiscalía en turno.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, intervino personal de la División Drogas Peligrosas, que llevó adelante las tareas de campo correspondientes. Como resultado, se determinó que nueve de los envoltorios de menor tamaño contenían clorhidrato de cocaína, con un peso total de 2,1 gramos.

En tanto, el envoltorio restante, de mayor tamaño, contenía una sustancia vegetal verde amarronada que arrojó resultado positivo para cannabis sativa, con un pesaje de 2,3 gramos.

Tras las actuaciones, se procedió a la aprehensión del joven, quien fue trasladado y alojado en la Jefatura Departamental La Paz. Asimismo, se dispuso el formal secuestro de los estupefacientes y del dinero, continuándose con las diligencias de rigor en el marco de la causa.