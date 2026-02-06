Fiesta Nacional del Mate: las propuestas gastronómicas de los 42 clubes

Patio gastronómico de la Fiesta Nacional del Mate

Nuevamente la Fiesta Nacional del Mate, en la 35º edición, tendrá a los clubes deportivos de la ciudad de Paraná como protagonistas. Las 42 entidades participantes tendrán a cargo el patio gastronómico en la costanera baja, en inmediaciones a Sala Mayo y Plaza de las Colectividades con una amplia variedad gastronómica y a precios accesibles.

Durante los últimos meses desde el municipio se han impulsado distintos encuentros para delinear el trabajo de cada institución. Como así también se brindaron pautas y recomendaciones sobre manipulación de alimentos, con la participación de especialistas para ofrecer productos de calidad.

La Fiesta del Mate es un buen motivo para que los clubes deportivos de Paraná, que albergan a miles de personas, niños y adultos que desarrollan distintas disciplinas deportivas, puedan recaudar fondos y destinarlos a sus actividades o para mejoras de infraestructura.

Cada entidad deportiva tendrá asignado un menú para ofrecer durante la Fiesta Nacional del Mate; asimismo, habrá puestos con alimentos sin TACC.

Clubes participantes y sus propuestas

Choripán

-Club Atl. Paraná

-Club Atl. Ciclón del Sur

-Club Atl. Talleres

-Arenas Fútbol Club

-Atlético Echagüe Club

Papas Fritas

-Club Atl. Estudiantes

-Recreativo Bochas Club

-Club Atl. Peñarol

-Atlético Neuquén Club

-ACSyD River Plate Filial Paraná

-Aurora Polo & Rugby Club

-Club A. Universitario

Hamburguesas

-Club Atl. Paracao

-Centro Juventud Sionista

-Club Atl. Los Toritos de Chiclana

-Club Amigos del Golf Paraná

-Club Sóftbol Play

Comida Árabe

-Sociedad Unión Árabe

Pizza

-Club Tilcara

-Club Atl. Instituto

-Club Patronato

-Club Atl. Mariano Moreno

Sandwich de fiambres

-Club Atl. Capibá

Empanadas

-Club Ciclista Paraná

-Independiente Bochas Club

-Las Colinas Golf y Club de Campo

-Club Banfield

Sandwich de milanesa

-Club Atl. Don Bosco

-ACSyD Boca Juniors Paraná

-Club Atl. Argentino Juniors

-Club Español Paraná

-Quique Club

Panchos

-Asociación Civil Carpinches

-Deportivo Máquina

-Club El Taladro Asoc. Civil

-Club Atl. San Agustín

-Club Atl. San Miguel

-Club Atl. Libertador San Martín

Sandwich de bondiola/vacío

-Club Atl. Olimpia

-Club Atl. Avenida Ejército

-Paraná Rowing Club

-Club Atl. Bajada Grande

Precios

-Choripán-

$5.000

-Papas Fritas-

Cono $4.000

Con aderezo $5.000

Bandeja: $5.000

Con aderezo: $6.000

Combo 1: cono + bebida chica o cerveza $7.000

Combo 2: cono con aderezos + bebida chica o cerveza $8.000

-Hamburguesas-

Común: $6.000

Completa: $8.000

Combo 1: 1 común + gaseosa chica $8.000

Combo 2: 1 común + cerveza Quilmes $10.000

Combo 3: 1 completa + gaseosa chica $10.000

Combo 4: 1 completa + cerveza Quilmes $12.000

-Comida Árabe-

Bandeja Shawarma $13.000

Combo 1: Bandeja Shawarma + lata Quilmes o gaseosa $15.000

Combo 2: Bandeja Shawarma + lata Stella Artois o gaseosa $16.000

-Pizza-

Común $12.000

Especial $15.000

Combo 1: 3 comunes $30.000

Combo 2: 3 especiales $40.000

-Sandwich de fiambre-

Jamón cocido o bondiola o salame milán

Combo 1: sanguche + lata Quilmes o gaseosa chica $11.000

Combo 2: sanguche + lata Stella Artois o gaseosa chica $12.000

-Empanadas-

Cada una $1.500

1/2 docena $9.000

Docena $15.000

Combo 1: 12 empanadas + gaseosa 1.5L o 2 latas de Quilmes $20.000

Combo 12: 12 empanadas + gaseosa 1.5L o 2 latas de Stella Artois $22.000

-Sandwich de milanesa-

De pollo con lechuga, tomate y aderezo $8.000

-Panchos- $4.000

Combo 1: pancho + gaseosa chica $6.000

Combo 2: pancho + lata Quilmes/Budweiser $7.000

Combo 3: pancho + lata Stella Artois $8.000

-Sandwich de bondiola/vacío- $8.000 c/u o 2 x $15.000

Combo 1: sándwich + bebida chica o lata de Quilmes $11.000

Combo 2: sandwich + bebida chica o lata de Stella Artois $12.000