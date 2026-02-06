Amplió su declaración la policía que atropelló a un delincuente con intenciones de robo

La policía que atropelló a un delincuente durante un intento de robo en el Acceso Sudeste, en Quilmes, amplió su declaración ante la fiscalía y brindó detalles sobre la secuencia del hecho. Tras la audiencia, el fiscal Jorge Saizar ratificó la decisión de no imponer medidas restrictivas contra la agente, imputada por el delito de lesiones culposas.

La mujer se presentó este jueves acompañada por su abogado defensor, Carlos Dieguez, quien confirmó que la imputada decidió ampliar su testimonial para precisar las circunstancias del siniestro vial ocurrido días atrás. Según explicó el letrado, la declaración se extendió durante varios minutos y permitió reafirmar la versión inicial brindada por la efectiva.

El hecho se registró a la altura de la localidad bonaerense de Don Bosco, en inmediaciones de un puente peatonal. De acuerdo a la investigación, dos delincuentes armados se abalanzaron sobre un motociclista con fines de robo. En ese contexto, y según las imágenes captadas por una cámara de seguridad, la policía debió realizar una maniobra brusca para esquivar una camioneta que frenó repentinamente delante suyo.

Al cambiar de carril, la agente terminó embistiendo a uno de los asaltantes, quien se interpuso en su trayectoria portando un arma. El delincuente resultó gravemente herido y permanece internado en estado crítico.

La versión de la defensa

Carlos Dieguez sostuvo que su defendida reiteró ante el fiscal que intentó evitar el impacto. “Siempre trató por todos los medios de esquivar, evadir y no embestir al delincuente que se interpuso en su camino con armas en manos y con fines de robo”, afirmó el abogado en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

Tras escuchar la ampliación de la declaración, el fiscal Saizar revalidó la resolución adoptada inicialmente y dispuso que no se apliquen medidas restrictivas contra la mujer mientras avanza la investigación judicial.

En cuanto al estado anímico de la agente, el defensor indicó que se encuentra profundamente afectada por lo ocurrido. “Está muy mal, dice que no quiere volver a manejar”, señaló. Además, cuestionó la falta de contención institucional tras el episodio. “La fuerza le dio la espalda, cero respuesta”, concluyó.

La causa continúa en trámite mientras se analizan las pruebas y se aguarda la evolución del delincuente herido.