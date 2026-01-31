Policía atropelló a un ladrón que intentó robarle a un motociclista

En el Acceso Sudeste, en Quilmes, un ladrón se metió en plena autopista para asaltar a un motociclista y terminó siendo atropellado por una mujer policía que circulaba por la zona con su auto particular.

Producto del fuerte impacto, que quedó grabado por una cámara de seguridad, el delincuente quedó internado con heridas graves.

El episodio ocurrió a la altura de Don Bosco, cerca del puente peatonal, cuando el delincuente aparece repentinamente en la cinta asfáltica desde el costado derecho y ataca a un hombre que circulaba en moto entre varios autos.

Cuando el ladrón, de 26 años, se acerca a él para robarle, el motociclista se inclina hacia instintivamente hacia la izquierda para esquivarlo. Y fue en ese momento que aparece un Ford Ka negro que no llega a detener la marcha y lo embiste de frente.

En la filmación de pocos segundos se advierte la fuerza del impacto: el sospechoso -que estaba con un cómplice- salió volando y cayó contra el asfalto. Como consecuencia sufrió heridas gravísimas por las que tuvo que ser asistido con urgencia. Su compañero, por su parte, resultó ileso.

El hecho fue denunciado por la propia conductora del auto que lo atropelló. Minutos después llegó al lugar personal policial, que recabó testimonios de testigos presenciales, así como registros fílmicos obtenidos del sistema de monitoreo municipal, que permitieron reconstruir la dinámica del suceso y determinar la presunta participación del sospechoso en un hecho delictivo.

También acudió una ambulancia que trasladó al herido al hospital Iriarte de Quilmes bajo custodia policial, donde continúa alojado con heridas graves y a disposición de la justicia.

Tras la recopilación de pruebas, la fuerza policial dio intervención a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIyJ) N° 5 de Quilmes, cuyo titular dispuso la inmediata detención del ladrón atropellado.

En tanto, la policía que manejaba el Ford Ka prestó declaración testimonial y no se adoptó ninguna medida restrictiva en su contra, según confirmaron a Infobae fuentes del caso. No obstante, el vehículo fue secuestrado como parte de la investigación en curso.

La causa quedó caratulada como tentativa de robo y lesiones culposas, con intervención de la Comisaría Quilmes 2ª (Bernal) y la fiscalía correspondiente.

Imágenes sensibles