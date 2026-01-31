Tormenta en Mendoza provocó inundaciones, cortes de luz y caída de árboles

El temporal causó graves daños, dejó miles de usuarios sin servicios básicos y obligó a desplegar operativos de emergencia en toda la provincia, mientras rige alerta por nuevas tormentas.
Una fuerte tormenta azotó a la provincia de Mendoza y generó graves inconvenientes en distintos departamentos. Las intensas lluvias, acompañadas por ráfagas de viento y caída ocasional de granizo, causaron anegamientos, caída de árboles, interrupciones en servicios básicos y complicaciones en la circulación.
En el Gran Mendoza se registraron más de 60 milímetros de agua, una cifra que representa casi una quinta parte del promedio anual de precipitaciones de la provincia.
Defensa Civil confirmó que se atendieron más de 360 incidentes vinculados al desborde de cauces, árboles caídos, viviendas afectadas y cortes de energía eléctrica.
Desde la empresa Edemsa informaron que durante la tarde más de 56 mil usuarios quedaron sin servicio. Con el correr de las horas, la cifra se redujo, aunque cerca de las 21 aún permanecían sin suministro más de 25 mil clientes en distintas zonas. Las distribuidoras reforzaron sus guardias para restablecer el servicio.
Las lluvias comenzaron en horas del mediodía del viernes en zonas de Maipú y Luján de Cuyo, donde se registraron fuertes vientos y granizo pequeño. Hacia las 14, el temporal se extendió a Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Las Heras, además del Este provincial, como San Martín y Lavalle.
La gran acumulación de agua provocó el colapso de acequias, calles y rutas. También se registraron árboles y ramas caídas, cables cortados y postes derribados, lo que generó riesgos para peatones y conductores. En Ciudad, la caída de un árbol en Belgrano y Emilio Civit obligó a suspender momentáneamente el servicio del Metrotranvía.
Aguas Mendocinas informó que quedaron fuera de servicio los establecimientos potabilizadores Alto Godoy, Benegas, Luján 1 y 2, lo que provocó interrupciones en el suministro en distintos barrios de Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén y Luján de Cuyo. Desde la empresa solicitaron a la población hacer un uso responsable del agua.
Defensa Civil detalló el saldo de daños, que alcanzó los 364 reportes en toda la provincia. Entre los casos más graves, en Tupungato se registraron más de 60 viviendas inundadas y en San Martín cayeron cerca de 100 árboles y ramas.
Rescates y emergencias
En Godoy Cruz, tres niños cayeron al Dique Maure tras ser arrastrados por la crecida repentina del agua. Lograron salir por sus propios medios y fueron asistidos por bomberos, constatándose que se encontraban en buen estado de salud.
En la zona de Anchoris, sobre Ruta 40, la crecida de un río arrastró una topadora que trabajaba en un puente. Un operario quedó varado sobre la maquinaria y fue rescatado minutos después.
El pronóstico del tiempo anticipa nuevas tormentas para este sábado, por lo que las autoridades solicitaron extremar precauciones y evitar circular por zonas anegadas.