Solo algunos hinchas de River podrán comprar alcohol: cómo será el sistema

El estadio de River será escenario de una medida inédita para el fútbol porteño. Este sábado, durante el encuentro frente a Club Atlético Tigre, el Monumental se convertirá en el primer recinto de la Ciudad de Buenos Aires habilitado para vender cerveza con alcohol en el marco de un partido oficial, aunque bajo un esquema restringido y con condiciones específicas para los hinchas.

La iniciativa se aplicará como prueba piloto y no estará disponible para todo el público. El expendio quedará acotado a zonas determinadas del estadio, principalmente en plateas medias, bajas e inferiores de los sectores San Martín y Belgrano, donde funcionan espacios de hospitalidad.

El nuevo sistema implica, además, un fuerte contraste económico. Las ubicaciones que permiten acceder a este servicio se encuentran entre las más costosas del programa de abonos “Tu Lugar en el Monumental”, por lo que el beneficio quedará reservado a un grupo reducido de socios.

Quiénes podrán acceder

De acuerdo a lo previsto por Club Atlético River Plate, solo los espectadores ubicados en sectores específicos podrán comprar bebidas alcohólicas. Para obtener un abono semestral en plateas medias San Martín o Belgrano, el valor supera el millón de pesos, mientras que las plateas bajas oscilan entre cifras que rondan los 680.000 y los 948.000 pesos.

Las plateas altas presentan costos más accesibles, pero tampoco todos esos sectores contarán con el servicio. En cambio, quienes asistan a tribunas populares como Sívori o Centenario bajas no tendrán acceso al expendio, pese a que esas ubicaciones no implican un pago adicional.

Monumental. Foto: Archivo.

De este modo, la experiencia estará asociada principalmente a zonas VIP o de mayor categoría dentro del estadio.

Cómo funcionará la venta

El mecanismo no será libre ni similar al de recitales o eventos masivos. El consumo no podrá realizarse en las butacas ni trasladar los vasos hacia las tribunas, sino únicamente en espacios delimitados.

El club implementará un sistema de “hospitality”, con puntos específicos como el Espacio Quilmes y palcos internos, donde se permitirá la ingesta bajo control.

Además, se establecieron requisitos claros. Solo podrán comprar mayores de 18 años, cada persona tendrá un máximo de dos cervezas y la adquisición deberá hacerse de forma anticipada a través de la plataforma River ID, con un límite de hasta ocho horas antes del inicio del partido.

El objetivo es evitar aglomeraciones, reducir la circulación con bebidas y mantener supervisión constante dentro de los sectores habilitados.

La venta de alcohol en espectáculos deportivos está prohibida en cercanías de los estadios porteños desde fines de la década del 90. Por eso, esta prueba representa un cambio de criterio que podría marcar un precedente si el operativo resulta exitoso.