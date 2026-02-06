Fiesta Nacional del Mate con fuerte operativo vial: piden paciencia para ingresar y estacionar

La Fiesta Nacional del Mate modificará de manera significativa la circulación vehicular en la zona del Parque Urquiza y la Plaza de las Colectividades durante este viernes y sábado. En el marco de la 35° edición del tradicional evento, la Policía de Entre Ríos dispuso un operativo especial con cortes preventivos, controles y desvíos para ordenar el tránsito ante la masiva concurrencia de público prevista.

Desde horas de la tarde comenzarán a aplicarse las primeras restricciones, con interrupciones que se mantendrán hasta la finalización de cada jornada. El objetivo es facilitar el ingreso de peatones, garantizar la seguridad y evitar congestiones en los alrededores del predio donde se desarrollan los espectáculos.

Cortes desde la tarde y hasta el cierre del evento

La comisario Cecilia Galiano, a cargo del operativo policial, explicó a Elonce que las principales limitaciones afectarán a calle Laurencena y su entorno inmediato.

“Las calles que van a permanecer cortadas al tránsito vehicular son Laurencena, desde Güemes hasta Acuerdo San Nicolás, y también el sector que va desde Moreno hacia el norte”, precisó la funcionaria, al describir el perímetro de seguridad dispuesto para el evento.

Además, indicó que los cortes comenzarán entre las 16 y 17 horas y se extenderán hasta que finalicen los espectáculos de cada día. Esto implicará que, durante gran parte de la noche, los automovilistas deberán utilizar vías alternativas para desplazarse por la zona.

Comisario, Cecilia Galiano. Foto: Elonce.

Expectativa de gran concurrencia

Desde la fuerza estiman una asistencia elevada, impulsada por la convocatoria artística de la Fiesta Nacional del Mate.

“Tenemos la expectativa de que se acerquen unas 80.000 personas hoy y alrededor de 180.000 en total entre las dos jornadas”, señaló Galiano.

Esa previsión explica la magnitud del dispositivo, que contempla presencia policial, ordenadores de tránsito y sectores específicos para el descenso de pasajeros que lleguen en colectivos o combis.

En ese sentido, se indicó que los vehículos de gran porte que ingresen desde otras localidades serán derivados hacia la zona de Ambrosetti y Solanas para evitar congestiones en el área central.

Recomendaciones para conductores

Frente al movimiento previsto, la Policía pidió especialmente prudencia y paciencia a quienes se trasladen en automóvil.

“Las recomendaciones son que conduzcan con tranquilidad y tengan paciencia. Va a haber lugar para estacionar, es una zona amplia, pero seguramente después tengan que descender caminando hasta el predio”, remarcó la comisario.

También advirtió que los espacios más cercanos a la barranca suelen saturarse primero, por lo que sugirió considerar alternativas más alejadas y completar el trayecto a pie.

El operativo continuará durante ambas jornadas de la Fiesta Nacional del Mate, con monitoreo permanente del flujo vehicular y ajustes según la demanda, con el objetivo de garantizar una circulación ordenada y segura para vecinos y visitantes.