Espectáculos A poco de dar a luz

Cami Homs reapareció tras ser mamá y sorprendió con un mensaje inesperado

La modelo compartió en redes sociales cómo vive sus primeros días tras la llegada de su tercera hija y la primera junto a José Sosa, mostró su recuperación y describió el presente familiar como una etapa de adaptación, descanso y dedicación plena a la beba.

6 de Febrero de 2026
Cami Homs.
Cami Homs. Foto: Archivo.

La modelo compartió en redes sociales cómo vive sus primeros días tras la llegada de su tercera hija y la primera junto a José Sosa, mostró su recuperación y describió el presente familiar como una etapa de adaptación, descanso y dedicación plena a la beba.

A diez días del nacimiento de su hija Aitana, Cami Homs decidió compartir públicamente cómo transita el posparto y sorprendió con un mensaje íntimo en el que describió el presente familiar. La modelo utilizó sus redes sociales para contar cómo cambió su rutina desde la llegada de la beba y cómo se siente física y emocionalmente en esta nueva etapa.

 

La pequeña nació el 27 de enero en el Sanatorio Otamendi y es la primera hija de la influencer junto al futbolista José Sosa. Desde entonces, ambos habían mostrado algunas imágenes del nacimiento y de los primeros días en casa, aunque sin mayores declaraciones.

 

 

Esta vez, Cami Homs eligió responder directamente a las consultas de sus seguidores y relató cómo vive puertas adentro este momento, marcado por la adaptación familiar y el cuidado constante de la recién nacida.

 

El mensaje tras el nacimiento

 

A través de una historia en Instagram, Cami Homs se fotografió frente al espejo y habló de su recuperación. Allí expresó que se encuentra enfocada en la crianza y en acompañar a sus hijos.

 

Cami Homs, Jos&eacute; Sosa y su bebe. Foto: Archivo.
Cami Homs, José Sosa y su bebe. Foto: Archivo.

 

“Me preguntan cómo estoy. Feliz, ocupándome de esta bebita hermosa que nos tiene muertos de amor y de sus hermanitos”, escribió, en referencia también a Francesca y Bautista, los niños que tuvo durante su relación con Rodrigo De Paul.

 

El posteo fue interpretado como una forma de llevar tranquilidad a quienes seguían de cerca el embarazo y el nacimiento, además de mostrar una mirada más cotidiana del posparto.

 

Cami Homs comparti&oacute; las primeras im&aacute;genes tras ser mam&aacute;. Foto: Instagram.
Cami Homs compartió las primeras imágenes tras ser mamá. Foto: Instagram.

 

Adaptación familiar y primeras imágenes

 

Durante los últimos días, la modelo también publicó escenas de la dinámica en casa, con los hermanos mayores participando del cuidado de la beba. Una de las postales más comentadas mostró a los chicos paseando a Aitana, una imagen que generó numerosos mensajes de apoyo y felicitaciones.

 

 

Más allá de algunos comentarios en redes vinculados al nombre elegido, Cami Homs evitó polemizar y mantuvo el foco en su presente familiar. En sus publicaciones, agradeció el afecto recibido y destacó el acompañamiento de su entorno cercano.

 

Con un perfil más íntimo y alejado de la exposición mediática habitual, la modelo atraviesa sus primeras semanas como madre nuevamente, centrada en la recuperación y en la organización de una casa que suma una integrante más.

