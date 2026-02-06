El dólar oficial cerró la semana a la baja: cotizó a $1450

El dólar minorista se ubicó a $1.450, una caída diaria de $10, según el Banco Nación. Mientras tanto, el dólar blue cedió $5 y cerró a $1.435. El dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) bajan 0,5% y operan a $1.453,33 y $1.498,54.
El dólar oficial cerró su primera semana a la baja en casi un mes, en un contexto favorable, producto de una oferta de dólares sostenida que permite al Banco Central continuar con la compra de reservas, aunque a un menor ritmo, para evitar presionar la oferta de divisas en el mercado.
En el segmento mayorista, el tipo de cambio operó a $1.432, una baja de $10 respecto a ayer. En lo que va de la semana, el tipo de cambio retrocedió $15 en términos nominales respecto al viernes pasado, equivalente a un leve descenso de 1%. A su vez, finalizó a 9,9% del techo de la banda, que hoy es de $1.574,05. Se trata de la brecha más importante desde el 13 de octubre.
El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s541,934 millones y en futuros de u$s1.013 millones, según comentó Gustavo Quintana.
Por su parte, el dólar minorista se ubicó a $1.450, una caída diaria de $10, según el Banco Nación y cerró la semana con una caída de $15 (-1%). A la vez, en el promedio que realiza el BCRA respecto a las principales entidades financieras, la cotización es de $1.463,64.
Mientras, el dólar blue cedió $5 y cerró a $1.435, de acuerdo al relevamiento de Ámbito. El dólar cripto, que cotiza las 24 horas, se mueve en $1.496,55.
Entre los tipos de cambio financieros, el dólar MEP y el contado con liquidación (CCL) bajan 0,5% y operan a $1.453,33 y $1.498,54, respectivamente.
Además, los contratos de dólar futuro cerraron con caídas generalizadas cercanas al 1%. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de julio llegará a $1.628.
En paralelo, el BCRA ayer extendió su racha compradora a 24 ruedas, con adquisiciones por u$s126 millones en la jornada. Acumula u$s266 millones en lo que va de febrero y más de u$s1.400 millones en el año. De todas maneras, las reservas brutas cayeron u$s667 millones este jueves tras el pago al FMI.