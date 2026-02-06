 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Reforma laboral: CGT se movilizará el miércoles al Congreso

LA CGT anunció este viernes una movilización al Congreso para el miércoles próximo, cuando el Senado debata la reforma laboral, pero sin un paro general, como reclamaban los sectores más duros de la central.

6 de Febrero de 2026
Reunión de la CGT
Reunión de la CGT

El triunviro Jorge Sola señaló en conferencia de prensa que la reforma que impulsa de Gobierno “ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores”, y confirmó una protesta “multitudinaria y contundente” el miércoles en la Plaza del Congreso a partir de las 15.

 

El referente de la CGT consideró además que la solución a este conflicto es “política” más que gremial y trasladó la responsabilidad de que la reforma laboral prospere o no a los legisladores que la tratarán en el Congreso.

 

 

“Tendrán que poner en claro que defienden los intereses de los trabajadores”, agregó el titular del sindicato del Seguro.

 

Además, enumeró que la central planteó sus objeciones ante “más de 16 gobernadores y 35 senadores, 30 diputados y 50 intendentes”, además de “representantes de las pymes”.

 

A su vez, dio a entender que el recurso del paro general podría ser utilizado más adelante, ya que se trata de “una batalla larga”.

