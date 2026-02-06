El aniversario 114 del Club Español se celebra con futsal de elite y la visita de Boca Juniors

REDACCIÓN ELONCE
En el marco del aniversario 114 del Club Español, la histórica institución deportiva prepara una agenda cargada de actividades, con partidos de alto nivel y la presencia del plantel profesional de futsal de Boca Juniors.
En esta tarde de viernes, en el marco del aniversario 114 del Club Español, Elonce se trasladó hasta la sede de la institución para conocer las diferentes actividades propuestas para celebrar un nuevo año de vida. La atención está puesta especialmente en lo que sucederá el próximo lunes y martes, jornadas que contarán con una presencia de relevancia nacional.
Quien brindó los detalles fue José Martínez, presidente del Club Español, quien consultado sobre las actividades previstas, señaló: “Para celebrar nuestro cumpleaños, invitamos al plantel profesional de futsal de Boca Juniors”.
Boca Juniors, futsal y un hecho histórico
El presidente remarcó la importancia del evento para la institución: “Tenemos diferentes disciplinas pero el futsal es la actividad principal. Tenemos varios equipos tanto las ramas femeninas como masculinas. Tenemos la oportunidad y el orgullo de recibir al plantel profesional de Boca”.
Además, destacó el carácter inédito del encuentro: “Es la primera vez que hay un evento de este tipo”, subrayó, al tiempo que explicó que la cercanía de la fecha motivó la decisión de celebrar el cumpleaños del club de esta manera.
Sobre la organización, detalló: “Lunes y martes vamos a estar haciendo dos partidos en el nuevo gimnasio del Parque Berduc a las 21:30”.
Agenda deportiva y participación de la ciudad
Martínez explicó que el lunes Boca Juniors se enfrentará al equipo de primera división del Club Español, mientras que el martes se presentará un combinado local.
La intención, según explicó, es clara: “Convocamos al deporte en general, a todos los clubes y a toda la ciudad”.
El dirigente no ocultó sentir “mucha alegría y mucho orgullo” y agregó que el evento representa un desafío deportivo y una instancia de intercambio con una institución de primer nivel como Boca Juniors.
Un club con historia, presente y proyección
Al referirse al aniversario 114 del Club Español, Martínez destacó: “Este es un club centenario con mucha historia que ha pasado por diferentes etapas y diferentes momentos”. En ese sentido, explicó que actualmente se trabaja con una impronta renovada, apostando a actividades sociales, culturales y deportivas.
También recordó la importancia de la formación: “Hicimos la capacitación de nuevos profesores de futsal”, y anunció que el domingo habrá una clínica dictada por el director técnico del plantel profesional de Boca.