Yunta Mambo en la Fiesta Nacional del Mate: "Queremos llevar nuestra música a toda Argentina"

Integrantes de Yunta Mambo, uno de los grupos musicales seleccionados en el Premate, que se presentó en las primeras horas del sábado en el escenario “Luis ‘Pacha’ Rodríguez” de la 35° Fiesta Nacional del Mate, dialogaron con Elonce sobre el proceso que los llevó a estar en la celebración.

“Estamos sumamente contentos. Es algo que, si bien no lo anhelábamos, no lo soñábamos, sucedió”, reconocieron.

35ª Fiesta Nacional del Mate Paraná 2026 - Nota ganadores Premate Yunta Mambo

Sin embargo, uno de los miembros contó una intimidad. “Hace un tiempito grabamos un video con nuestra community manager, Pilar De Zan, donde me preguntaba qué sueño tenía. Le respondí "cantar con Raly Barrionuevo" y hoy se cumplió”, subrayó.

“Tuvimos muchos más nervios al subir al escenario hoy. Nos súper preparamos, hicimos los deberes, nos pusimos a tiro. Lo pudimos lograr, estamos muy contentos con lo que salió, con este marco de gente no lo podemos creer”, reconocieron.

Además, agradecieron a Raly Barrionuevo por la oportunidad.

35ª Fiesta Nacional del Mate Paraná 2026 - Raly Barrionuevo

Sobre el grupo musical

La banda está conformada hace tres años, “nos conocemos de compartir la música antes”, relató uno de los integrantes y señaló que venían trabajando “muy en serio” para este tipo de propuestas.

“Venimos de otros géneros pero atravesados por el folklore, empezamos a unir con rock, hicimos un mix. A medida que fuimos tocando y avanzando nos fuimos entusiasmando, somos muy constantes, trabajamos mucho para eso”, agregó.

Entre los sueños del grupo están volver a presentarse en la Fiesta Nacional del Mate, “llevar nuestra música a toda Argentina” y “girar por todo el país con nuestra música y que la gente sea feliz con la música”.

En este marco agradecieron a las familias por estar presentes y acompañar.

El grupo está compuesto por Leo Rodriguez (guitarra); Víctor Rodríguez (guitarra y voz); Tomás Carrivali (guitarra y bajo); Juan Carrivali (guitarra y voz); Matías Pérez (percusión) y Matías Picotti.