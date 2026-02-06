Raly Barrionuevo emocionó al público en la Fiesta Nacional del Mate

Raly Barrionuevo, otra de las figuras de renombre en la Fiesta del Mate.

La 35ª edición de la Fiesta Nacional del Mate vivió uno de sus momentos más intensos pasadas las 23 horas de este viernes, cuando Raly Barrionuevo subió al escenario Luis “Pacha” Rodríguez y desplegó un repertorio cargado de emoción, identidad y compromiso con la música popular argentina.

El inicio del espectáculo estuvo marcado por un clima íntimo y profundo. “Zamba de Usted”, “Luna Cautiva” y “Oración del Remanso” fueron los temas elegidos para abrir la presentación, generando un respetuoso silencio entre los asistentes, que acompañaron cada interpretación con aplausos sostenidos.

Foto: Elonce.

Foto: Elonce.

Desde los primeros acordes, el público respondió con calidez, confirmando una vez más el fuerte vínculo del artista con la audiencia entrerriana, en una noche que se destacó por la sensibilidad y la conexión emocional.

Invitados y chacarera compartida

Luego de ese comienzo cargado de lirismo, el show tomó otro ritmo cuando llegó el turno de una chacarera. En ese momento, Raly Barrionuevo invitó a dos artistas a subir al escenario para compartir la interpretación de “Circo criollo”, generando uno de los pasajes más celebrados de la noche.

Foto: Elonce.

Foto: Elonce.

La complicidad entre los músicos y la respuesta del público reforzaron el espíritu colectivo que caracteriza a la Fiesta Nacional del Mate, donde el escenario se transforma en un espacio de encuentro y celebración de la cultura popular.

El clima festivo se mantuvo durante toda la presentación, combinando momentos de introspección con otros de marcada energía folclórica, que invitaron al aplauso y al acompañamiento desde distintos sectores del predio.

Foto: Elonce.

Foto: Elonce.

Un cierre a pura identidad folclórica

En la parte final del show, el repertorio continuó con “Me llaman la carbonera”, “Casas más, casas menos” y “Zamba y acuarela”, canciones que fueron coreadas por el público y sellaron una actuación que dejó una fuerte impresión entre los presentes.

Foto: Elonce.

Foto: Elonce.

Foto: Elonce.