Federal vive la segunda luna del 51° Festival Nacional del Chamamé

Aunque los espectáculos artísticos comenzaron a desarrollarse este jueves, desde el pasado 31 de enero y hasta el 8 de febrero, Federal vive la edición 51 del Festival Nacional del Chamamé en el predio Pancho Ramírez. Durante la semana se celebraron las bailantas y las peñas, que convocaron a cientos de amantes del chamamé y las raíces tradicionales entrerrianas.

Durante la noche del viernes se presentan Espuelas de Plata; Facundo Díaz, el Alma del Monte; Gabriela Roldán; Ganador CNV 2026; Hugo Nikel y su Conjunto Irundy, el Tsunami Chamamecero; Juan Manuel Bilat; Juan Manuel Silveyra; La Nueva Fuerza del Chamamé; María Luz Erazun; Martín Lubezni Grupo; Quinteto Cocomarola; Tolato Trío; Trébol de Ases con Gustavo Miqueri; Jeroky Poty y El Talero.

Este jueves ya pasaron por el escenario “Ernesto Montiel” los conjuntos Angirú; Catherine Vergnes; Daniel Esteche y su Conjunto; De Costa a Costa; Esencia Guaraní; Litoral al Palo; Los Bofill; Los Hermanos Miño; Luis Silvestri y Gualeguay Costa y Marcelo Vera.

También se presentaron Marcos Pereyra; Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero; Antonio Figueroa Trío; Celeste Figueroa; Valentín Ávila, el Ángel del Acordeón; Vicky Sánchez; Pago Montielero y Los Amores.

Cómo continúa el Festival Nacional del Chamamé

Para el sábado 7 se prevé la actuación de Amandayé; Beto Cané y sus Chamameceros; Florencia de Pompert; Francisco Cuestas; Juan Carlos Mansilla; Julio Layoy y su Conjunto; Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina; Marianela Obispo; Mario Suárez; Mateo Villalba; Monchito Merlo y Silvia Teijeira; Rolando Altamirano y su Conjunto; Rubén Rodríguez y su Conjunto; Uco Gómez y su Conjunto Amanecer; Pago Montielero.

En tanto, el domingo 8, última luna del Festival, se presentarán Antonio Tarragó Ros; Camacho’s; Conjunto Nuevo Itatí; Emiliano López; Exequiel Fernández; Litoral Mitá; Los Hermanos Ramírez; Los Spiazzi; María Cuevas; Pajarito Silvestri; Renato Fagundes; Sangre Paiubrera; Sofía Morales.

Bailantas diurnas

Además de los espectáculos nocturnos, cada jornada ofrece una bailanta desde las 14:00 hasta las 20:00 en el predio del Festival.

Frigerio inauguró una nueva edición del Festival

El gobernador Rogelio Frigerio participó este jueves en la apertura oficial de la 51º edición del Festival Nacional del Chamamé junto a la intendenta de Federal, Alicia Oviedo.

Durante el acto inaugural, el gobernador resaltó la importancia histórica de la festividad. "Hoy hace 50 años que un grupo de vecinos de Federal decidió arrancar con esta maravillosa idea de tener un festival de chamamé que es el único de la Argentina que mantiene esa esencia 100 por ciento chamamecera", afirmó Frigerio.

Asimismo, vinculó la música litoraleña con la identidad entrerriana. Señaló que el chamamé forma parte del ADN de la provincia. "Las letras y la música del chamamé hablan de lo que somos, de la cultura del trabajo, del esfuerzo, pero también de saber disfrutar la vida", subrayó.

Por su parte, la intendenta Alicia Oviedo dio la bienvenida a los concurrentes y calificó a Federal como el corazón chamamecero de la provincia. "Nos reencontramos en febrero a disfrutar esta fiesta en familia", resaltó la intendenta. Recordó que las actividades comenzaron hace alrededor de una semana y agradeció a quienes trabajaron para hacer posible el festival. Destacó el respaldo del Gobierno provincial a las expresiones populares, haciendo hincapié en el trabajo conjunto para llevar adelante la organización.

La jornada inaugural contó con la presencia de la diputada provincial Noelia Taborda y la senadora por el departamento Federal Nancy Miranda. También participaron los intendentes de Gualeguaychú, Mauricio Davico; de Mansilla, Francisco Pasinatto; y de Bovril, José Gillig.