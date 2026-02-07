JJOO de Invierno Milán-Cortina 2026: así fue el desfile de la delegación argentina

La delegación argentina tuvo su momento destacado durante la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina d’Ampezzo 2026, con el tradicional desfile de atletas que se desarrolló de manera inédita desde distintas sedes de Italia. Franco Dal Farra y Francesca Baruzzi fueron los encargados de portar la bandera nacional en el inicio oficial de la competencia, que se extenderá hasta el 22 de febrero.

Foto: Reuters/Stephanie Lecocq

La Albiceleste cuenta con ocho representantes en esta edición de los Juegos y participó del desfile cuando promediaba la ceremonia inaugural, que tuvo como escenario principal al estadio San Siro de Milán, histórico hogar del Inter y el Milan. La particularidad del evento fue que los deportistas desfilaron desde diferentes puntos del país anfitrión, ya que algunas disciplinas —como el esquí alpino y el snowboard— comenzarán pocas horas después en sedes ubicadas a más de cuatro horas del epicentro milanés.

Foto: Reuters/Susana Vera

Los abanderados argentinos

Franco Dal Farra, integrante del equipo de esquí de fondo, vivió su segundo desfile olímpico tras su debut en Beijing 2022. El atleta continúa una fuerte tradición familiar en la disciplina: su madre Inés Alder y su tío Guillermo fueron olímpicos en Albertville 1992, mientras que su hermano Marco compitió en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Lillehammer 2016. En esquí de fondo, Dal Farra estará acompañado por Mateo Sauma, Agustina Groetzner y Nahiara Díaz, quien lidera el circuito sudamericano y también fue olímpica en Beijing con apenas 18 años.

Foto: Reuters/Dylan Martinez

Por su parte, Francesca Baruzzi representó a la Argentina como abanderada en esquí alpino. Nacida en San Carlos de Bariloche, la atleta de 27 años logró en Beijing 2022 un doble Top 30 y marcó un hito al meterse entre las mejores 30 de una prueba técnica de la Copa del Mundo. Además, cuenta con un destacado décimo puesto en slalom en Lillehammer 2016.

La delegación argentina completa

El equipo nacional se completa con Nicole Begué, joven promesa nacida en Estados Unidos en 2006 y especializada en pruebas de velocidad, y Tiziano Gravier, quien obtuvo un séptimo puesto en super-G en los Juegos Olímpicos de la Juventud Lausanne 2020 y lideró el ranking sudamericano 2025 en slalom gigante.

También dirán presente Verónica Ravenna, la atleta argentina más experimentada de la delegación, con su tercera participación olímpica tras PyeongChang 2018 y Beijing 2022. Especialista en luge, disciplina en la que se alcanzan velocidades superiores a los 150 km/h, nació en Buenos Aires y se formó deportivamente en Whistler, Canadá. Entre sus logros se destaca un séptimo puesto en Lillehammer 2016.

Mientras Baruzzi, Dal Farra y Nahiara Díaz afrontarán sus segundos Juegos Olímpicos, Mateo Sauma (21 años) y Agustina Groetzner (22) vivirán su debut absoluto en la máxima cita del deporte mundial.

La agenda de los argentinos en los Juegos Olímpicos Milano-Cortina 2026

Sábado 7 de febrero

07:30 - Tiziano Gravier (esquí Alpino, descenso masculino)

Domingo 8 de febrero

07:30 - Nicole Begué (esquí alpino, descenso femenino)

08:30 - Franco dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, esquiatlón masculino)

Lunes 9 de febrero

13:00 - Verónica Ravenna (luge, Individual femenino - serie 1)

14:35 - Verónica Ravenna (luge, Individual femenino - serie 2)

Verónica Ravenna será la representante en luge (REUTERS/Edgar Su)

Martes 10 de febrero

05:15 - Nahiara Díaz y Agustina Groetzner (esquí de fondo, sprint femenino)

05:55 - Franco dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, sprint masculino)

06:30 - Nicole Begué (esquí alpino - combinada femenina, descenso)

10:00 - Francesca Baruzzi (esquí alpino - combinada femenina, slalom)

13:00 - Verónica Ravenna (luge, Individual femenino - serie 3)

14:34 - Verónica Ravenna (luge, Individual femenino - serie 4)

Miércoles 11 de febrero

7:30 - Tiziano Gravier (esquí alpino, supergigante masculino)

Jueves 12 de febrero

07:30 - Francesca Baruzzi y Nicole Begué (esquí alpino, supergigante femenino)

09:00 - Nahiara Díaz y Agustina Groetzner (esquí de fondo, 10km femeninos)

Viernes 13 de febrero

07:45 - Franco dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, 10km masculinos)

Sábado 14 de febrero

06:00-11:10 - Tiziano Gravier (esquí alpino. slalom gigante masculino)

Domingo 15 de febrero

06:00-11:10 - Francesca Baruzzi y Nicole Begué (esquí alpino, slalom gigante femenino)

Lunes 16 de febrero

06:00-11:10 - Tiziano Gravier (esquí alpino, slalom masculino)

Miércoles 18 de febrero

05:45 - Nahiara Díaz y Agustina Groetzner (esquí de fondo, sprint por equipos femeninos)

06:00-11:10 - Francesca Baruzzi (esquí alpino, slalom femenino)

06:15 - Franco dal Farra y Mateo Sauma (esquí de fondo, sprint por equipos masculinos)

Sábado 21 de febrero

07:00 - Franco dal Farra (esquí de fondo, 50 km masculinos)

Todos los horarios corresponden a la Argentina.