Sociedad

Una joven de 18 años se consagró campeona del Concurso de Cebadores de la 35° Fiesta Nacional del Mate

Se trata de Ana Brugo, de San Benito, quien fue elegida en el primer puesto del certamen. Ganó pasajes y estadía en Río de Janeiro. La ganadora contó con quién disfrutará el premio y por qué.

7 de Febrero de 2026
Ana Brugo es la campeona del certamen
Ana Brugo es la campeona del certamen

REDACCIÓN ELONCE

En los primeros minutos de la segunda jornada de la 35° Fiesta Nacional del Mate, se conocieron los nombres de las tres personas ganadoras del Concurso de Cebadores y de las cinco premiadas con un reconocimiento al mérito de las mejores cebadas de la noche.

 

Ganadores

1°: Ana Brugo, de 18 años, de San Benito – ganó pasajes y estadía en Río de Janeiro

2°: Martino Ortiz – ganó pasajes y estadía en Bariloche

3°: Maximiliano Aliendro - recibió un mate grabado

 

La ganadora absoluta del Concurso contó que se irá con su novio Benjamín a Río de Janeiro, “él me enseñó a tomar mate”.

Ocho cebadores fueron reconocidos por su participaci&oacute;n en el certamen
En tanto, Ortiz, ganador del segundo premio, le dedicó un amoroso mensaje a su abuela Viviana, en el día de su cumpleaños. “Abuela prepárate porque nos vamos a Bariloche”, fueron las palabras del joven al enterarse de su premiación.

Reconocimientos a los cebadores
Reconocimiento al mérito

5°: Eduardo Cecaes del barrio San Agustín

4°: Elizabeth Camarata del barrio San Agustín

3°: Matías González de Colonia Avellaneda

2°: Tiago Shonfeld de barrio Santa Lucía

1°: Verónica Mendieta del barrio San Agustín

Eduardo Cecaes
Temas:

Fiesta Nacional del Mate concurso de cebadores




