Una joven de 18 años se consagró campeona del Concurso de Cebadores de la 35° Fiesta Nacional del Mate

REDACCIÓN ELONCE
Se trata de Ana Brugo, de San Benito, quien fue elegida en el primer puesto del certamen. Ganó pasajes y estadía en Río de Janeiro. La ganadora contó con quién disfrutará el premio y por qué.
En los primeros minutos de la segunda jornada de la 35° Fiesta Nacional del Mate, se conocieron los nombres de las tres personas ganadoras del Concurso de Cebadores y de las cinco premiadas con un reconocimiento al mérito de las mejores cebadas de la noche.
Ganadores
1°: Ana Brugo, de 18 años, de San Benito – ganó pasajes y estadía en Río de Janeiro
2°: Martino Ortiz – ganó pasajes y estadía en Bariloche
3°: Maximiliano Aliendro - recibió un mate grabado
La ganadora absoluta del Concurso contó que se irá con su novio Benjamín a Río de Janeiro, “él me enseñó a tomar mate”.
En tanto, Ortiz, ganador del segundo premio, le dedicó un amoroso mensaje a su abuela Viviana, en el día de su cumpleaños. “Abuela prepárate porque nos vamos a Bariloche”, fueron las palabras del joven al enterarse de su premiación.
Reconocimiento al mérito
5°: Eduardo Cecaes del barrio San Agustín
4°: Elizabeth Camarata del barrio San Agustín
3°: Matías González de Colonia Avellaneda
2°: Tiago Shonfeld de barrio Santa Lucía
1°: Verónica Mendieta del barrio San Agustín