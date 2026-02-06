Miembros del grupo folklórico "La Fortinera" de Cerrito destacaron su participación en la Fiesta Nacional del Mate

En diálogo con Elonce, miembros del grupo “La Fortinera” de Cerrito, que cumple 44 años, contaron sus expectativas en el marco de su presentación en la 35° Fiesta Nacional del Mate.

“Abrir este espectáculo, esta fiesta tan nacional y tan popular, fue con muchos nervios pero los chicos se lucieron muy bien en el escenario, como lo hicieron en la pre y en la final”, contó Nanci Quinteros, la responsable del grupo.

35ª Fiesta Nacional del Mate Paraná 2026 - Grupo de danzas folclóricas La Fortinera

“Teníamos muchas ganas de presentarnos y representar a distintas localidades, somos La Fortinera de Cerrito aunque tenemos a chicos de distintos lugares de Paraná, de Crespo, La Picada. Tenemos un grupo maravilloso, muchos son profesores y nacidos en La Fortinera. Tenemos un lujo de bailarines”, aseveró la representante del grupo.

"La Fortinera"

El equipo que se presentó en la primera noche en el escenario mayor “Luis ‘Pacha’ Rodríguez”, está compuesto por los profesores Denis Hillairet, Mariana Sotelo y Wilson Barzola, quien además fue el encargado de llevar a cabo la segunda puesta en escena en el Premate y hoy.

“Sentí los nervios cuando salí al escenario pero fue de disfrute, de vivir la experiencia, porque es la primera vez que participo en la Fiesta del Mate. En la competencia del miércoles se sintieron mucho más los nervios”, aseguró Sotelo.

Y reconoció: “Es una locura, no se puede dimensionar lo grande que es, fue una linda pasada la que hicimos”.

Por su parte, Barzola destacó que el público es “hermoso” y hay mucha convocatoria. “Para los bailarines la puesta en escena tiene un recorrido importante y estamos contentos. Hicimos un cuadro sobre el río, con la coordinación del profesor Nicolás Lescano que es integrante y profesor de La Fortinera”, relató y destacó la labor del mencionado.

Nanci Quinteros, directora de "La Fortinera"

“En el Pre no estuve por una lesión en la rodilla, trabajando en el campo en ganadería, y me invitaron a bailar el miércoles, así que ensayé jueves y viernes, con muchos nervios, casi me morí antes de subir”, reconoció por su parte Hileret.

“Tuvimos el apoyo y acompañamiento de la municipalidad de Cerrito, a la cual agradecemos. Además de ayudarnos con el transporte, nos colaboró con las instalaciones con aire acondicionado para trabajar. A toda la gente de Cerrito que colaboró en distintas actividades, por la vestimenta, para venir acá, a las familias que son el puntal fundamental para que nosotros podamos lograr todo esto”.

“Sabemos que Cerrito siempre nos apoya, hoy nos miran y los saludamos. Gracias por su apoyo. Es un orgullo tener estos bailarines y tener un staff de Cerrito que son casi 100 personas, desde los cuatro a los 84 años que bailan y disfrutan. Somos una familia y este manojo de bailarines que llevan la pasión, que a nosotros nos enorgullece”, cerró Quinteros.

“Estamos en el escenario por el profesor Nicolás Lescano que está acompañando a vóley del Paracao en San Juan”, enfatizaron.