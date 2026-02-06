 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Paraná

Paraná disfruta del patio gastronómico en cercanías del Patito Sirirí

Paranaenses aprovechan el Patio Gastronómico en la Fiesta Nacional del Mate este viernes, disfrutando de comidas típicas, bebidas y una excelente vista del evento.

6 de Febrero de 2026
El público se convocó desde temprano en el Patito Sirirí.
El público se convocó desde temprano en el Patito Sirirí.

REDACCIÓN ELONCE

El Patio Gastronómico en el sector Patito Sirirí se convierte en un punto de encuentro para los visitantes de la Fiesta Nacional del Mate, quienes prueban las bondiolas, choripanes, papas fritas y una amplia variedad de comidas.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Estamos ofreciendo las mejores bondiolas de Sudamérica. Tenemos choripanes, papas fritas y hay de todo. Tengo todos los aderezos. Después tenemos fernet y todo tipo de bebidas”, explica uno de los comerciantes, mientras atiende a los primeros visitantes de la tarde.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Los precios se ajustan para todos los públicos: los sándwiches están a $2.500 y, con una bebida no alcohólica, la promoción llega a $4.500. La combinación de comidas tradicionales y precios accesibles atrae a familias, jóvenes y turistas.

 

 

Jóvenes y familias disfrutan del espacio

 

“La idea es verlo tranquilo”, comenta un grupo de ocho adolescentes que se acerca al Patito Sirirí, buscando un lugar donde disfrutar de la música, el mate y la gastronomía en un ambiente relajado.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

“Estamos para cubrir con toda la demanda”, asegura otro comercio, que ofrece bebidas refrescantes y cócteles sin alcohol para los visitantes que recorren la Costanera Baja y el Puerto Nuevo.

 

Foto: Elonce.
Foto: Elonce.

 

Otro comerciante resalta la emoción de participar: “Estamos muy emocionados con esta fiesta. Tenemos un espacio de solo tragos y en otro cocinamos”, destacando el esfuerzo que hacen los emprendedores para atender a la gran afluencia de público.

Temas:

patio gastronómico Fiesta Nacional del Mate
