Artesanos brillaron con sus stands en el Festival Nacional del Chamamé

El Festival Nacional del Chamamé volvió a mostrar su costado más cultural y tradicional a través de los stands de artesanos, que acompañaron cada noche del evento con una amplia variedad de productos hechos a mano. En el predio del festival, vecinos y turistas recorrieron los puestos en busca de recuerdos y accesorios alusivos a una de las fiestas más importantes de la provincia.

Uno de los comerciantes de Federal, con 13 años de presencia consecutiva en el evento, destacó la importancia del festival para su emprendimiento. “Estamos vistiendo la remera del Festival y todos los accesorios. Tenemos todos los accesorios: pañuelos, ponchos, buzos, llaveros y todo lo que sea para el recuerdo del Festival”, sostuvo.

Foto: Elonce.

Foto: Elonce.

Además, remarcó el crecimiento sostenido del evento: “Año a año va creciendo. Nuestra marca arrancó con la bailanta con las primeras remeras, las primeras apuestas y ahí fuimos conociendo distintos artistas y turistas amigos, que vienen todos los años y nos visitan”.

Variedad de productos y precios accesibles

Foto: Elonce.

El comerciante detalló que el stand contó con una amplia oferta de indumentaria y accesorios. “Tenemos distintas remeras de distintos diseños y después le vamos agregando pañuelo, la gorra, ponchos, buzos, alpargatas”, explicó. En cuanto a los precios, indicó que las remeras se vendieron a $20.000, las alpargatas a $8.000 y las gorras a $10.000.

Foto: Elonce.

Otra de las artesanas presentes, oriunda de Federal pero radicada en Paraná, destacó su vínculo emocional con el lugar. “Todo es cerámica artesanal. Siempre vengo porque nací acá en Federal”, expresó, y agregó: “Las raíces me tiran un poco para venir a Federal”.

La ceramista valoró el ambiente del festival y la respuesta del público, resaltando la posibilidad de reencontrarse con clientes que año tras año vuelven a recorrer los stands.

Tradición, identidad y recuerdos del festival

“Vengo a ofrecer mi producto, muchos ya lo conocen porque hace muchos años que vengo y acá estamos disfrutando de esta noche de festival porque estoy desde el lunes, con la previa de las peñas. Está todo muy lindo”, comentó otra artesana a Elonce. También contó que este año incorporó nuevos artículos: “Implementé los dijes, los famosos pingüinos que se han puesto a usar de nuevo y son muy solicitados”. Los precios, explicó, arrancaron desde los $3.500 “para que la gente pueda llevarse un regalo”.

Foto: Elonce.

Por su parte, un artesano dedicado a la elaboración de mates señaló: “Hace 13 años que ponemos en el Festival el stand. Tenemos mates bordados y después algunos imperiales”. Además, comentó que siempre realiza mates con el logo del festival. “Todo es artesanal y lo hacemos nosotros”, afirmó, precisando que los valores oscilaron entre $15.000 y $30.000.