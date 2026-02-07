 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Beneficia a tres personas

Realizaron un nuevo operativo de ablación de órganos en Entre Ríos

El procedimiento se concretó este sábado en Gualeguaychú y permitió que al menos tres pacientes en lista de espera accedan a trasplantes.

7 de Febrero de 2026
Nuevo operativo de ablación en la provincia
Nuevo operativo de ablación en la provincia

El procedimiento se concretó este sábado en Gualeguaychú y permitió que al menos tres pacientes en lista de espera accedan a trasplantes.

Este sábado se realizó un nuevo operativo de ablación de órganos y tejidos en la provincia de Entre Ríos y se concretó en el Hospital Centenario de la ciudad de Gualeguaychú.

 

El procedimiento fue realizado por el equipo de la Unidad Coordinadora del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier), en conjunto con trabajadores del nosocomio y con el acompañamiento de un equipo especializado proveniente de Rosario.

 

Desde el Hospital Centenario destacaron el gesto solidario de una familia entrerriana que, en un momento de profundo dolor, respetó la voluntad expresada por la persona fallecida a favor de la donación de órganos, lo que permitió que al menos tres pacientes en lista de espera accedan a distintos trasplantes.

 

Finalmente, cabe resaltar la experiencia y compromiso de los profesionales de la Unidad Coordinadora de Trasplantes, como así también de todo el personal del Hospital Centenario que acompañó el proceso de donación.

 

Temas:

hospital Centenario Gualeguaychú ablación de órganos trasplantes
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso