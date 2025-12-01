 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Cinco pacientes accederán a trasplantes gracias a nueva ablación de órganos en Paraná

Un procedimiento multiorgánico realizado en la Clínica Modelo permitió generar cinco trasplantes. “En estos últimos diez días se realizaron dos procesos de ablación”, señaló Rosana Dappen.

1 de Diciembre de 2025
Un procedimiento multiorgánico realizado en la Clínica Modelo permitió generar cinco trasplantes. “En estos últimos diez días se realizaron dos procesos de ablación”, señaló Rosana Dappen.

Un nuevo operativo de ablación de órganos se llevó a cabo durante la madrugada de este lunes en la Clínica Modelo de Paraná. El procedimiento permitió garantizar órganos para cinco trasplantes y se sumó al realizado días atrás en Concepción del Uruguay, lo que elevó a nueve el número de pacientes beneficiados en la provincia en tan solo diez días.

 

Según informó la jefa del Departamento del CUCIAER, Rosana Dappen, “en estos últimos diez días se realizaron dos procesos de ablación. Uno fue en Concepción del Uruguay, en el hospital Justo José de Urquiza, y el otro fue en Paraná esta madrugada en la Clínica Modelo”.

Dos operativos en diez días y un fuerte compromiso sanitario

Dappen destacó el trabajo coordinado en toda la provincia para garantizar la procuración de órganos en cada procedimiento. Sostuvo que “es para destacar realmente porque vemos el compromiso de todo el sistema sanitario en toda la provincia de Entre Ríos, porque se desarrollaron procesos de procuración en todos los hospitales de complejidad de la provincia”.

 

El operativo de Paraná se llevó adelante en una entidad privada ubicada en calle San Martín, donde se produjo un procedimiento multiorgánico que posibilitó cinco nuevos trasplantes. Sumado al realizado en el hospital Justo José de Urquiza, el sistema provincial permitió que nueve pacientes accedieran a un trasplante en pocos días.

Agradecimiento a las familias y continuidad del trabajo provincial

La referente del CUCIAER resaltó especialmente la decisión de las familias que, en un contexto de profundo dolor, respetaron la voluntad de donación de la persona fallecida. “Cabe destacar que responde al compromiso de la comunidad entrerriana y a todas las familias que, ante tamaño dolor, pueden cumplir con la voluntad de la persona fallecida y de un proceso que se viene realizando desde hace mucho tiempo”, expresó.

 

En relación al balance anual, Dappen indicó que “este año se realizaron procesos en toda la provincia y da cuenta de un trabajo que se viene desarrollando entre todos, tanto desde el compromiso de la ciudadanía como de todo el sistema de salud”.

Temas:

Comunidad Entrerriana Hospital
