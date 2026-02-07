Las fans de Lali ya ingresaron al predio y esperan su show en la Fiesta del Mate de Paraná

A pocas horas de la presentación de Lali Espósito este sábado en la Fiesta Nacional del Mate, ya se observaron desde temprano en la mañana las filas de fans en los alrededores del predio. Se espera un multitudinario espectáculo y un clima festivo entre los asistentes.

La Fiesta Nacional del Mate en Paraná vive una creciente expectativa de cara a la presentación de la artista Lali Espósito, prevista para este sábado por la noche. A horas del inicio del espectáculo, decenas de seguidores comenzaron a formar filas en los alrededores del predio desde la mañana, anticipando lo que se prevé será una de las mayores concurrencias de la edición.

Fanáticos de distintas localidades del país se apostaron en los accesos, portando carteles, remeras alusivas y banderas, con la ilusión de asegurar un lugar privilegiado para el show de la cantante y actriz, que se perfila como el número central de la noche.

Organizadores del evento informaron que se montaron operativos de seguridad y prevención para garantizar el ingreso ordenado del público y evitar inconvenientes. También se dispuso un refuerzo en los servicios sanitarios y de asistencia, teniendo en cuenta la gran afluencia de personas que se prevé.

Entusiasmo entre los asistentes

Entre los fanáticos que aguardaban horas antes de la presentación, muchos manifestaron su emoción y contaron que llegaron desde otras ciudades exclusivamente para participar del concierto. Algunos se instalaron con carpas, mantas y silla plegables, formando pequeñas agrupaciones que compartían expectativas y canciones de la artista.

Lali Espósito, con una trayectoria consolidada en la música pop y el espectáculo argentino, llegará a Paraná con uno de sus repertorios más celebrados, que incluye tanto sus últimos éxitos como temas clásicos que han marcado su carrera. La producción del evento anticipó un show con iluminación, efectos visuales y una puesta en escena pensada para el público masivo.

La presentación de la artista se enmarca en la programación central de la Fiesta Nacional del Mate, que reúne actividades culturales, gastronómicas y musicales y es uno de los eventos más convocantes de la temporada veraniega en la provincia de Entre Ríos.