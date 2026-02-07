Fiesta Nacional del Mate: Lali se presenta este sábado en Paraná

La Fiesta Nacional del Mate de Paraná se consolida año a año y tras una exitosa primera noche, este sábado llega el cierre con la esperada presentación de Lali. La cartelera se completa con Gauchito Club, Rombai y Los Caballeros de la Quema. El evento empieza a las 18.

En la primera jornada, en la Plaza de las Colectividades el público disfrutó de los artistas. La intendenta Rosario Romero recorrió el predio y destacó la convocatoria y la organización. Coti y los ganadores Premate abrieron la jornada de música en el escenario principal Luis “Pacha” Rodríguez, a la vera del río Paraná.

Luego estuvieron Raly Barrionuevo, Gran Ensamble Paraná, y el cierre de Los Nocheros.

La fiesta ya cuenta con tres décadas de historia y se consolida año a año como una política cultural sostenida y con reconocimiento nacional.

La fiesta del público

Los miles de vecinos y quienes visitan Paraná desde distintas ciudades de Argentina (Nogoyá, Santa Fe, Zárate, Diamante, Chajarí, Victoria, Bovril, ciudades de la provincia de Buenos Aires, Cerrito, entre otras) e incluso de otros países como Uruguay acompañaron las actividades de la 35º Fiesta Nacional del Mate.

Mónica, vecina de la ciudad de Victoria, contó: “esto es hermoso, después de esta experiencia quiero venir siempre”.

Oscar, de la ciudad de Zárate, expresó: “venimos todos los años, está muy bien organizado, muchos artistas, para todos los gustos”.

Como el año pasado, el predio cuenta con un sector preferencial, para vivir la experiencia en una ubicación cercana a los artistas sobre el escenario principal, espacio gastronómico, barra y sanitarios exclusivos.

Participación de clubes

Este año nuevamente la Municipalidad da la oportunidad a los clubes de Paraná de poder estar a cargo de la gastronomía en la Fiesta Nacional del Mate. Más de 40 clubes de la ciudad ofrecen desde papa fritas hasta pizza y choripanes, además de bebidas frías a precios accesibles.

Más actividades para disfrutar

Mateando, Matecito, Pariente del Mar, ArteMate y el Concurso de Cebadores -organizado por el Centro Comunitario Solidaridad- son propuestas para todas las edades que el público disfruta desde los primeros momentos de la tarde del viernes.

En todo el predio hay puestos sanitarios y de hidratación, personal médico, enfermeros y promotores de salud, ambulancias en distintos puntos, baños, presencia de bomberos zapadores y voluntarios y un operativo de seguridad diagramado junto a la Policía, del que participa Prefectura.