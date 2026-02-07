La perrita corgi que sorprende por su habilidad para disparar con una goma elástica

Una perrita de raza corgi, llamada Eva, llamó la atención en redes sociales tras demostrar precisión al disparar una goma elástica.
Una perrita de raza corgi llamada Eva se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales luego de que se difundieran videos en los que demuestra una llamativa habilidad para disparar a distintos objetivos utilizando una goma elástica.
Según se pudo observar en las grabaciones, fue su dueña quien le enseñó a tensar la goma con una de sus patitas. Con el paso del tiempo, la perrita aprendió rápidamente la destreza y logró apuntar con notable precisión, lo que generó sorpresa y repercusión entre los usuarios.
🐶🔫 Este perro sabe disparar una goma con la pata, apuntando con precisión https://t.co/1PDAQUyNnh pic.twitter.com/XlHs3rnqXT— Sepa Más (@Sepa_mass) February 7, 2026
Los videos fueron publicados en la plataforma TikTok, donde alcanzaron millones de visualizaciones y miles de comentarios. En las imágenes, Eva aparece concentrada, tensando la goma y soltándola en el momento justo, lo que despertó ternura y asombro en la audiencia.
🎯Eva apunta con precisión a sus objetivos, acumulando millones de visualizaciones en redes sociales. pic.twitter.com/sEO7Q764lM— Sepa Más (@Sepa_mass) February 7, 2026
La raza
El perro corgi se volvió una de las razas más populares del mundo, y no es casualidad. Su apariencia simpática visible en miles de memes, sus patas cortas y su gran personalidad lo convirtieron en una estrella de las redes sociales y también en un favorito de muchas familias.
Antes de decidir si un corgi es el perro ideal para vos, es importante conocer a fondo sus orígenes, características físicas, comportamiento, salud y necesidades.
El corgi galés de Pembroke, o simplemente Pembroke Welsh Corgi, es una raza originaria de Gales. Se cree que sus antepasados llegaron con los vikingos o los flamencos en el siglo X, y se desarrollaron como perros de pastoreo.
Su estructura corporal baja no es casual: era ideal para esquivar patadas del ganado mientras guiaban a las vacas.
Hay dos tipos de corgi reconocidos: Pembroke Welsh Corgi: el más conocido, con orejas puntiagudas y muchas veces sin cola y el Cardigan Welsh Corgi: más robusto, con cola larga y orejas más redondeadas.
Ambos comparten similitudes, pero el Pembroke es el más popular a nivel mundial, especialmente desde que fue la raza favorita de la Reina Isabel II del Reino Unido.
Antes de decidir si el perro corgi es el compañero ideal para vos, es importante conocer a fondo cómo es esta raza por dentro y por fuera. Más allá de su apariencia simpática, el corgi tiene una personalidad muy definida y necesidades concretas que no todos los hogares pueden cubrir.
Los preferidos de la Reina Isabel
La raza corgi era la preferida de la Reina Isabel II que llegó a tener hasta 30 perros. La monarca tuvo una pasión incondicional por los perros de pastoreos. Ella misma supervisó su dieta y hasta la acompañaron en su luna de miel, La monarca se encargaba de pasearlos y trasladarlos en sus vacaciones.