El Quini 6 pone en juego un pozo estimado de 15.800 millones de pesos

Llega un nuevo fin de semana y con él se renuevan las expectativas de quienes sueñan con dar el golpe de suerte. El Quini 6 vuelve a concentrar la atención con premios millonarios y un pozo estimado de 15.800 millones de pesos.

En la última edición, el juego administrado por la Lotería de Santa Fe no tuvo ganadores en sus principales modalidades, lo que provocó que el pozo quedara vacante y que los montos acumulados crecieran de forma significativa para este domingo.

Cabe destacar que el "Siempre Sale" sí tuvo ganadores.

El pozo

La Lotería de Santa Fe informó que el sorteo del Quini 6, correspondiente a la edición número 3.346, que se realizará este domingo, contará con un pozo total estimado en $15.800.000.000, distribuidos entre las distintas modalidades del juego.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, estos serían los montos que se pondrán en juego en cada categoría:

Tradicional - Primer Sorteo: $6.880.000.000.

La Segunda: $1.120.000.000.

Revancha: $7.250.000.000.

Siempre Sale: $395.000.000.

Premio Extra: $155.000.000.

El sorteo está programado para las 21.15 y las apuestas podrán realizarse hasta el horario de cierre en las agencias oficiales habilitadas en todo el país.

Para quienes siguen el desarrollo de cada sorteo, estos fueron los números que resultaron ganadores en la edición anterior y la forma en que se repartieron los premios en las distintas modalidades.

Tradicional - Primer Sorteo: 03 - 12 - 25 - 33 - 42 - 45. El pozo para seis aciertos, que superaba los $6.482.000.000, no tuvo ganadores. En la categoría de cinco aciertos, 52 apostadores cobraron $657.195,58 cada uno.

La Segunda: 06 - 13 - 23 - 24 - 26 - 39. Tampoco hubo ganadores con seis números correctos, por lo que el premio mayor quedó vacante. En el segundo escalón, 16 personas obtuvieron $2.135.885,63 cada una.

Revancha: 07 - 19 - 31 - 34 - 39 - 44. El pozo acumulado alcanzaba los $6.706.945.297,80, pero al no registrarse aciertos totales, el monto pasó al sorteo siguiente.

Siempre Sale: 22 - 26 - 28 - 31 - 33 - 34. En esta modalidad hubo 13 ganadores que, con cinco aciertos, se llevaron $23.578.495,62 cada uno.