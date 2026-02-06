Pakistan: una explosión deja 31 muertos y más de 170 heridos

Una fuerte explosión sacudió este viernes la capital de Pakistan y dejó un saldo preliminar de al menos 31 personas fallecidas y unas 170 heridas, tras el colapso parcial de una mezquita donde decenas de fieles participaban de la oración. El episodio, registrado en Islamabad, generó escenas de caos y activó un amplio despliegue de rescate en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con información oficial brindada por autoridades locales, la detonación se produjo dentro de un templo de la comunidad chií ubicado en el área de Shehzad. La magnitud del impacto obligó a evacuar el edificio y derivó en la declaración de emergencia sanitaria en los principales centros médicos de la capital y de Rawalpindi, localidad cercana que también recibió víctimas.

Emergencia médica y operativo de rescate

El vicecomisionado de Islamabad, Irfan Nawaz Memon, confirmó el número de muertos y señaló que la cifra podría aumentar debido al estado crítico de varios lesionados. Muchos de los afectados fueron trasladados de urgencia en ambulancias y vehículos particulares ante la saturación inicial de los servicios de atención.

Médicos y enfermeros trabajaron durante horas para asistir a personas con quemaduras, traumatismos y heridas por esquirlas. En paralelo, equipos de rescate removieron escombros para descartar la presencia de más víctimas atrapadas dentro del edificio religioso y en construcciones aledañas que también sufrieron daños estructurales.

Las fuerzas de seguridad acordonaron la zona y restringieron la circulación para facilitar las tareas de emergencia y preservar el lugar para las pericias.

Explosión en Pakistan. Foto: EFE.

Investigación en curso

Testigos citados por medios internacionales relataron que un hombre habría intentado ingresar al templo y, tras ser interceptado en el acceso, detonó explosivos que llevaba adosados al cuerpo. Esa hipótesis orienta la pesquisa hacia un posible ataque suicida, aunque hasta el momento no hubo reivindicaciones formales.

Especialistas en explosivos y agentes de inteligencia trabajan para determinar la mecánica del hecho y establecer responsabilidades. En el país asiático, distintos grupos extremistas han perpetrado ataques contra civiles y fuerzas de seguridad en los últimos años, por lo que las autoridades reforzaron la vigilancia en edificios públicos y lugares de culto.

Reacción oficial

El primer ministro Shehbaz Sharif condenó el ataque y expresó su pesar por las muertes. Además, transmitió su solidaridad a las familias afectadas y prometió avanzar con la investigación para identificar a los responsables.

Mientras continúan las tareas de asistencia, la tragedia vuelve a poner en debate la seguridad interna en Pakistan, donde los atentados contra espacios religiosos siguen siendo una preocupación recurrente para la población.