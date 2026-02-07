Largó la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe: “Contentos por haber recuperado una prueba tan emblemática”

Al inicio de la largada de la Maratón Acuática Paraná-Santa Fe, el clima fue de expectativa y emoción en la Playa del Náutico, punto de partida de una competencia que no se realizaba desde 1988. Nadadores, organizadores y público compartieron una mañana cargada de historia, esfuerzo y orgullo por el regreso de una prueba única en el país. La distancia oficial del recorrido es de 33 kilómetros y tiene un tiempo límite de 6 horas y media.

Desde el lugar Elonce dialogó con uno de los organizadores, Diego Degano, ex nadador y parte fundamental del equipo que impulsó la recuperación del evento. Expresó sin ocultar su emoción: “Quienes vivimos aquel momento, estamos muy ansiosos y contentos por haber recuperado una prueba tan emblemática”.

La Maratón convocó en esta edición a una destacada cantidad de competidores. Tal como detalló el organizador: “Van a participar 22 nadadores solistas y 10 equipos de parejas que son de Uruguay, de Brasil y de seis provincias argentinas”.

Un evento con proyección regional

La presencia de atletas de Brasil y Uruguay reforzó el carácter internacional de la competencia y consolidó su proyección regional. Se trata de un número significativo para una prueba que vuelve a disputarse luego de casi cuatro décadas, en lo que constituye una verdadera refundación del evento.

Las condiciones climáticas también acompañaron la jornada. Sobre el estado del río y el tiempo, Degano señaló: “Los nadadores van a tener una gran jornada en el agua”.

El trabajo organizativo fue intenso y contrarreloj. Así lo explicó el entrevistado: “Estuvimos dos meses y medio trabajando, pero creo que llegamos bien, con todas las variables bajo control”, remarcando el esfuerzo conjunto para que la largada sea una realidad.

Una tradición que vuelve al calendario nacional

Desde la capital provincial, se observó a los nadadores alistándose para ingresar al agua, mientras las cámaras registraron cada detalle de la previa.

La prueba conecta Santa Fe y Entre Ríos, siendo la única maratón acuática del país que une dos provincias mediante el nado en aguas abiertas. Este sábado 7 de febrero, el recorrido inició en la playa del Náutico y culminará en el Club Marinas Puerto Santa Fe.

Con este regreso, la competencia recupera una tradición emblemática del deporte nacional, asociada al sacrificio, la resistencia y el desafío que implica cruzar el río Paraná.