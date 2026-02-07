"Nunca me vi en un concurso así", dijo la joven ganadora del Concurso de Cebadores

Con tan solo 18 años, Ana Brugo se consagró como la ganadora del Concurso de Cebadores, un certamen que atrae a numerosos participantes de diferentes localidades en el marco de la Fiesta Nacional del Mate. Oriunda de San Benito, la joven nunca imaginó que llegaría tan lejos en un evento tan tradicional. En una charla con Elonce, Ana compartió sus emociones y el camino que la llevó a este importante logro.

“Mi primer contacto con el concurso fue en el PreMate de Lineal Sur, junto a mi novio. Participamos juntos, pero yo pasé a la final”.

La motivación detrás del concurso

Ana también explicó cómo su interés por el mate y la tradición de cebarlo comenzó hace poco más de un año. "Todo me impulsó por la facultad, me acompañaba en mis horas de estudio", mencionó Ana, quien señaló que su novio fue el que la motivó y enseñó a preparar el mate. "Él me dijo que el mate me iba a acompañar mucho, y fue él quien me enseñó a llevarlo", agregó.

El concurso fue una experiencia compartida con su novio, quien participó junto a ella en el certamen. “Él estuvo conmigo todo el tiempo, hasta que yo gané. Aunque al principio pensaba que iba a ganar él, al final me llevé el premio”, comentó Ana, emocionada por el apoyo constante de su pareja.

El desafío y la emoción de ganar

El momento más emocionante para Ana fue cuando se coronó como la ganadora del concurso, un evento de gran relevancia en la región. "Nunca pensé en concursar en algo así, ni me vi a mí misma llegando a la final. Para mí, ganar fue todo un orgullo", expresó la joven.

El futuro de Ana y su viaje

Con la victoria en su haber, Ana ya tiene decidido con quién va a disfrutar del viaje a Río de Janeiro para dos personas que se ganó. “Voy a viajar con mi novio. Él siempre me apoyó, así que quiero disfrutar de este premio junto a él", finalizó.