La intendenta Rosario Romero valoró la Fiesta Nacional del Mate: “Da una felicidad enorme a miles de personas”

La Fiesta Nacional del Mate alcanzó este sábado uno de sus puntos más altos en términos de convocatoria y participación popular, con una afluencia de público que superó ampliamente las expectativas de la organización. La intendenta de Paraná, Rosario Romero, se mostró visiblemente sorprendida por la magnitud del evento y remarcó el impacto social y cultural que genera este tipo de celebraciones.

“Es el doble de lo que había ayer. No recuerdo una fiesta con tanta cantidad de gente. Es impresionante. De todos modos, rescato la alegría. Estas fiestas populares son experiencias de vida que se recuerdan toda la vida. Me imagino un chico de 10 o 12 años que viene con su familia. Anoche vi chicos bailando folclore con sus padres y hoy lo vamos a ver saltando con Lali o disfrutando con Los Caballeros de la Quema, viviendo esto tan especial que se da con Lali”, expresó la jefa comunal.

La segunda noche de la Fiesta Nacional del Mate no solo se destacó por los espectáculos musicales, sino también por la diversidad de propuestas culturales y recreativas que se desarrollaron de manera simultánea en distintos puntos del predio.

Una fiesta con múltiples espacios y propuestas

Romero subrayó que el evento se vive como una celebración integral, donde conviven distintas expresiones culturales, productivas y sociales. “Es una fiesta y dentro de la fiesta hay varias fiestas. Está el Mateando, todo lo que está en Sala Mayo de los productores de yerba y cosas ligadas con el mate. Enfrente, en la Casa de la Costa, está el Arte Mate en el que había música adentro, producción artística y dibujo. Los clubes haciendo las cosas con mucha felicidad y sus productos. Hoy van a vender el doble de lo de ayer”, señaló.

La intendenta de Paraná realizó un balance de ambos días. Foto: Elonce.

Estas propuestas permitieron que la Fiesta Nacional del Mate trascendiera el escenario principal y se convirtiera en un espacio de encuentro para familias, emprendedores, artistas y visitantes de distintas regiones del país. El movimiento constante de público fue una postal que se repitió durante toda la jornada.

La articulación entre cultura, producción local y entretenimiento fue uno de los aspectos más valorados por los asistentes, consolidando al evento como una referencia a nivel nacional.

Impacto social y acceso a la cultura

En ese sentido, la intendenta destacó la importancia de acercar espectáculos de primer nivel a la ciudad. “Imaginen lo que significa para alguien que hoy ve espectáculos de este nivel viajar a Buenos Aires o a otra ciudad cuesta el viaje y la entrada, cuesta moverse y el hotel. Entonces ofrecerlo en la ciudad, creo que da una felicidad enorme a miles de personas. Hay gente de Paraná y de distintos puntos del país”.

La Fiesta Nacional del Mate volvió a posicionarse así como un evento inclusivo, que garantiza el acceso a la cultura y al entretenimiento sin que ello implique un gasto inaccesible para muchas familias.