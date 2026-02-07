Realizaron homenaje a Monseñor Estanislao Esteban Karlic en su centenario

REDACCIÓN ELONCE
Este 7 de febrero, se realizó un homenaje a Monseñor Estanislao Esteban Karlic, quien hubiera cumplido 100 años, con una misa que recordó su trayectoria de servicio a la iglesia y a la sociedad.
Este sábado se conmemoró el centenario de Monseñor Estanislao Esteban Karlic, con una misa en honor a su memoria y su extensa labor dentro de la iglesia. La ceremonia reunió a fieles, autoridades e instituciones locales que quisieron reconocer su legado espiritual y social.
Roberto Caloni, uno de los organizadores, explicó a Elonce: “Desde la Acción Católica e invitando a otras instituciones nos reunimos para dar una grata gracia por todo lo que fue su vida de servicio y de entrega, no solamente a esta diócesis, sino a toda la iglesia universal”.
Durante la celebración, se destacó la importancia del rol que tuvo Karlic en momentos históricos del país. “Es muy importante el protagonismo que tuvo como cabeza de la iglesia en 2001 incentivando el diálogo político, extendiendo esa red de contención que en su momento fue tan importante. Como país, estuvimos en una grave situación y él, con su entrega, como el Episcopado, se pudo realizar una contención social”, agregó Caloni.
Su legado e impacto en la iglesia
Fabiola García también compartió su recuerdo sobre el obispo, resaltando su influencia a nivel local y global. “Él era una locomotora detrás de la cual teníamos que ir todos. Era inalcanzable, incentivador, impulsor de muchísimas ideas. Él organizó la Arquidiócesis, animó a movimientos, fue muy importante nacional y global para toda la iglesia. Fue muy amado por Juan Pablo II y por Benedicto XVI. Él fue un hombre de fe y cercano a todos los laicos, fue un padre para todos y para nosotros tuvimos el privilegio y la bendición de tenerlo acá”, relató.
El homenaje reflejó tanto la dimensión espiritual como la social de la vida de Monseñor Karlic, reconociendo su capacidad de diálogo, liderazgo y cercanía con la comunidad.