Fiesta Nacional del Mate: "Nos encanta la fiesta, la organización, la gente, Paraná es hermosa", dice el público

En el marco de la última noche de la 35° Fiesta Nacional del Mate, Elonce dialogó con fanáticos de Lali que se muestran emocionados y motivados con el clima que se vive en la zona de la Costanera.

En este sentido, una adolescente de San Luis contó que llegó a Paraná para ver a Lali, “quiero que toque Fanático”, dijo. Su papá comentó que vacacionan en Santa Fe y se enteraron por redes sociales sobre la Fiesta Nacional del Mate.

“Aprovechamos los eventos que están alrededor de Santa Fe y Paraná, hermosa Paraná”, subrayó el hombre. “Las barrancas, la costanera, el Monumento Urquiza, el Túnel Subfluvial”, enumeró sobre las atracciones de la capital entrerriana.

Otra joven paranaense, fanática de Lali, sostiene un gran cartel que expresa su afecto hacia la artista pop. “La admiro desde que soy chiquita. El cartel lo hice yo con una amiga”, contó.

Un joven crespense comentó que fue a la Fiesta Nacional “para bailarse todo”. “Estoy desde las 18:30 y vine con dos amigos”, señaló.

Sobre la gratuidad de la fiesta y la presentación de Lali, el joven refirió que es “impresionante”. “Yo quiero estar ahí arriba, quiero ser bailarín, voy a estar ahí arriba”, dijo señalando el escenario y cerró diciendo “lo decreto, acá piso”.

Un grupo de amigas oriundas de Chajarí saltó al ritmo de la música de Airbag, en el entretiempo de la presentación de los artistas. “Vinimos a ver a todos, a disfrutar la fiesta”, contó una de ellas. “Quiero que toque un tema de Casi Ángeles, para recordar esos tiempos”, dijo con nostalgia una de las jóvenes.

Otra mujer señaló que fue a ver a Lali y a Gauchito Club. “La estoy pasando hermoso”, sinceró.

Una joven sostiene un cartel que reza “Lali, atendeme a mi”, en relación a una canción de la artista.

Un grupo de amigas de Humboldt, Santa Fe, contó que siguen a Lali a todas partes, incluso irán al Cosquín Rock.

Otra chica paranaense señaló que es “muy fanática” de Lali. “Me gustan todas sus canciones”, señaló.

Dos amigas de Santa Fe se mostraron muy alegres y comentaron que es la primera vez que asisten a la Fiesta Nacional del Mate por Lali. “Estamos en la barranca, cerca del monumento, tenemos una pantalla y vemos el espectáculo. Vinimos a las cinco de la tarde con sombrillas, sillas y conservadora”, relataron.

Una mamá con su niño, ambos santafesinos, contaron que llegaron a las 19:00 al predio y se mostraron felices de asistir al multitudinario evento.

Un grupo de amigas de Rosario fue a la Fiesta Nacional del Mate y una de ellas expresó: “Nos encantó la organización, la gente, hermoso Paraná, es la primera vez que venimos y vamos a volver”.

“Rombai estuvo buenísimo y ahora esperamos a Los Caballeros”, agregaron.

Celina, una niña fanática de Lali y oriunda de Pueblo Esther, hizo un cartel que dice “La petisa más grande de Argentina”. Otra pequeña sostiene un cartel que dice “Lali mándame un saludo, te quiero”.

Por otra parte, una mujer tiene un cartel que dice “Lali, suspendí mi fiesta de 15 por vos”. La cumpleañera contó que tenía la fecha cerrada para el festejo de su cumpleaños y suspendió la celebración por la artista. “Desde chiquita la sigo”, comentó.