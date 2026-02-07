 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad

Inundaciones y más de 200 evacuados tras un intenso temporal en Salta

Un intenso temporal golpeó a la provincia de Salta, dejando como saldo graves inundaciones y desbordes de ríos, con un impacto devastador en el sur de la provincia, especialmente en el departamento de Metán y la localidad de El Galpón.

7 de Febrero de 2026
Hay ríos desbordados.
Hay ríos desbordados.

REDACCIÓN ELONCE

Un intenso temporal golpeó a la provincia de Salta, dejando como saldo graves inundaciones y desbordes de ríos, con un impacto devastador en el sur de la provincia, especialmente en el departamento de Metán y la localidad de El Galpón.

El sur de la provincia de Salta vive momentos de extrema emergencia tras el paso de un intenso temporal que provocó inundaciones súbitas, ríos desbordados y graves daños materiales. Según informaron medios locales, las precipitaciones alcanzaron niveles históricos, con más de 200 milímetros de lluvia en un corto periodo de tiempo en localidades como Metán, que superaron todos los registros previos.

Llovió, el río Juramento se desbordó y el agua entró con todo. Es impresionante la cantidad que ingresó, perdí todo", relató Claudia Chávez, vecina de El Galpón, quien junto a otros afectados se encuentra en un centro de evacuados en el Complejo Deportivo Municipal.

 

Más de 240 evacuados y daños irreparables

Hasta el momento, más de 240 personas han sido evacuadas en El Galpón y otras áreas cercanas. Las autoridades locales habilitaron el Complejo Deportivo Municipal como centro de asistencia para los damnificados. Los sectores más afectados por el temporal incluyen barrios como San Francisco, donde el desborde del río durante la madrugada sorprendió a las familias, quienes perdieron casi todas sus pertenencias.

 

Los anegamientos fueron inmediatos, y en puntos críticos como la intersección de las calles Buenos Aires y Juana Azurduy, la fuerza del agua colapsó un canal subterráneo y destruyó completamente el pavimento.

 

El gobierno mantiene operativos de emergencia ante la alerta

El gobierno provincial, en conjunto con Defensa Civil y las fuerzas de seguridad, sigue con los operativos de asistencia en Metán y El Galpón. Sin embargo, la situación continúa siendo grave, ya que el Servicio Meteorológico Nacional mantiene una alerta por tormentas y posibles nuevas crecidas de los ríos. Las zonas más comprometidas incluyen Metán, El Galpón y los barrios 20 de Junio y Villa San José, donde se reportan rutas intransitables y cortes de electricidad.

Temas:

Salta inundaciones Evacuados
