El estudio Mariana Retamar agradeció su participación en la Fiesta del Mate: "Lo disfrutamos un montón"

REDACCIÓN ELONCE
La Fiesta Nacional del Mate vivió un emotivo inicio de su segunda noche este sábado en Paraná, con la presentación del estudio Mariana Retamar, primer grupo en subir al escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez.
La Fiesta Nacional del Mate comenzó este sábado su segunda noche con una fuerte presencia de la danza, cuando el estudio Mariana Retamar fue el primer grupo en abrir el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez, en el marco de la 35º edición del tradicional evento que se desarrolla en la capital entrerriana. La actuación marcó el inicio artístico de una jornada muy esperada por el público.
El grupo subió al escenario ante un importante marco de espectadores y ofreció una presentación que combinó técnica, expresión y emoción. La propuesta fue recibida con aplausos desde el inicio, destacándose por la energía y el compromiso de cada una de las bailarinas que formaron parte del espectáculo.
Tras su presentación, las integrantes realizaron una valoración positiva de la experiencia vivida en uno de los escenarios más importantes de la Fiesta Nacional del Mate, resaltando el orgullo y la satisfacción por el trabajo realizado frente al público.
Emoción y orgullo tras la presentación
“Lo disfrutamos un montón. Creo que se nos pasó tan rápido que ni cuenta nos dimos que bailamos. Nos sentimos orgullosas de lo que hicimos ahí arriba”, expresaron luego de bajar del escenario, reflejando la emoción que significó formar parte de la grilla artística del festival.
Además, una de las integrantes manifestó su profundo vínculo con la danza y con el espacio que integra desde hace casi una década. “Es todo un avance”, comentó a Elonce, al referirse a su recorrido dentro del estudio Mariana Retamar y a la oportunidad de presentarse en la Fiesta Nacional del Mate.
La participación del grupo fue celebrada como un reconocimiento al trabajo sostenido y a la formación artística local, reafirmando el valor que el festival otorga a las expresiones culturales de la región.
Un espacio para la danza y el talento local
Sobre el escenario estuvieron Camila, Mariana, Emilia, Zoe, Melina y Juana, quienes representaron al estudio Mariana Retamar en esta edición de la Fiesta Nacional del Mate. Cada una aportó su impronta y compromiso, logrando una actuación cohesionada y emotiva.