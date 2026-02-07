Vendedoras de remeras y fanáticas de Lali se preparan para una noche que promete ser multitudinaria

En el marco de la última jornada de la 35° Fiesta Nacional del Mate, Elonce se trasladó hasta Avenida Laurencena, a metros de la Plaza de Las Colectividades, donde se colocaron vendedores del merchandising de Lali Espósito, como remeras, vinchas y abanicos con la cara de la cantante.

Por el lugar transitan, además, las fanáticas que asisten rápidamente para ganar un lugar en el predio cercano al escenario, que ya estaba a la mitad de su capacidad durante la tarde del sábado.

2da noche 35ª Fiesta Nacional del Mate Paraná 2026 - Recorremos los puestos con merch de Lali

Juan, un joven de Paraná asistió al predio junto a su novia, concurrió al show de Lali. “Trajimos el mate y un par de galletitas, está lindo el día, estamos cómodos”, contó mientras caminaba por la costanera.

Cabe recordar que Avenida Laurencena se encuentra cerrada al tránsito, a excepción de aquellos vehículos pertenecientes a los puestos gastronómicos y a la organización.

2da noche 35ª Fiesta Nacional del Mate Paraná 2026 - Así fue la entrada al sector preferencial

Otra mujer, oriunda de Casilda, asistió junto a su hija de 8 años que es fanática de Lali hace dos. “Mi canción favorita es ‘Plástico’”, aseguró la niña.

La madre contó ante Elonce que esperaron el ingreso al predio desde las 14:30 y destacó que lo hace por amor a su hija.

Otro fanático, oriundo de Buenos Aires, llegó exclusivamente para el show de Lali, “para atender al demonio”, dijo entre risas en referencia a una de las canciones de la artista.

“Somos super fanáticos de Lali y nos enteramos de todos los shows. El año pasado fuimos a cinco conciertos en Vélez, siete en 2023. A donde va Lali vamos nosotros”, aseveró.

“Nos compramos las pulseras, como se merece Lala”, dijo afectivamente y contó que hicieron fila desde las 07:30 de este sábado. “Llegamos y nos pusimos a hacer la fila, somos unos desquiciados”, retrucó y adelantó: “Todavía nos quedan dos conciertos más en River, ya tenemos entradas”.

Un grupo de jóvenes de Concepción del Uruguay usa la remera con la cara de Lali. Uno de los chicos contó que llegaron al mediodía a Paraná y luego fueron a costanera. “La canción que no puede faltar es ‘Fanático’ y ‘Locura’”, dijo.

Otra de las jóvenes contó que es la tercera vez que ven en vivo a la artista.

Una joven paranaense contó que fue al hotel a esperar a Lali. “Mi amiga me dijo que estaba en el hotel, fui corriendo pero no estaba. De ahí fui a hacer la fila”, señaló.

“Soy re fanática, con mi hermano ponemos la música a todo volumen”, contó.

Otra chica de Concepción del Uruguay, envuelta en una bandera argentina y con una vincha que reza “Lali” con lentejuelas, contó que conoció a dos jóvenes santafesinas mientras hacían la fila.

Una mujer, de Esperanza, Santa Fe, compró un sombrero para su hija, fanática de Lali, y explicó que su hermana ya estaba dentro del predio, guardando un lugar.

“Es una linda oportunidad que sea un show gratuito”, destacó.

Dos vendedoras de merchandising, de la provincia de Buenos Aires, contaron que “siempre trabajan vendiendo remeras en todos lados, según el artista que cante en el espectáculo”. Además, indicaron que supieron sobre la Fiesta Nacional del Mate a través de las redes sociales. “Vimos los videos en TikTok, había mucha gente”, contaron sobre la convocatoria de la fiesta de Paraná.

“Por suerte nos dejaron vender, nos dieron un lugarcito para estar acá”, señalaron. “Estamos desde las 8 de la mañana para buscar un lugar pero la gente está llegando recién ahora”, relataron hacia las 20:15 del sábado. En este sentido, una de ellas aseguró: “Hay que ponerle el pecho todos los días”.

Las remeras cuestan $20.000, hay posters, credenciales, gorritas y banderas. Las vendedoras permanecerán hasta el final del show de Lali. “Cuando termina el show la gente viene y compra”, reconoció.