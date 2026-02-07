30 fans de Lali pensaban viajar a Paraná, pero fueron estafados: “La combi nunca llegó"

Una estafa a fanáticos de Lali dejó a una treintena de personas varadas cuando intentaban asistir a la Fiesta Nacional del Mate para ver a la cantante. Malena Godoy, una de las afectadas, relató a Elonce cómo un grupo de personas organizó un viaje desde Buenos Aires para ver el show, pero todo terminó en un engaño. "Nos quedamos varados, perdimos dinero y nunca llegamos a ver el espectáculo", expresó.

La joven había estado organizando su viaje con otros fanáticos en un grupo de WhatsApp creado para coordinar el traslado a Paraná. Según contó, todo parecía estar bajo control. "Habíamos visto que mucha gente organizaba micros y viajes de manera confiable, y nos recomendaron a esta persona llamada Antonella", detalló Malena. La estafadora, que se hacía pasar por una organizadora experimentada, había convencido a todos de que el viaje era seguro y que, incluso, ya se habían confirmado otros grupos para asistir.

La mentira de la organizadora

Según Malena, la estafa comenzó a tomar forma cuando la organizadora, Antonella, comenzó a pedir pagos y confirmar lugares en el transporte para el show de Lali. "Ella me dijo que tenía un último lugar, y mágicamente se liberaron tres lugares para mí y mi amiga", relató Malena. Sin embargo, tras pagar el monto de 30.000 pesos, las promesas de un viaje organizado empezaron a desmoronarse. "Cuando mi amiga y yo llegamos al punto de encuentro, la combi nunca llegó", explicó Malena. A medida que pasaba el tiempo, la organizadora dejó de responder a las llamadas y mensajes.

"Nos dijo que la combi no le contestaba y que a ella también la habían estafado, pero nunca nos mostró ninguna prueba, como fotos del conductor o la información de la combi. Sostuvo la mentira hasta último momento", comentó. Ante la creciente incertidumbre, muchos de los asistentes empezaron a cuestionar el viaje y la autenticidad de la organizadora. Lo que comenzó como un entusiasmo por ver a Lali terminó en una amarga desilusión.

El dinero perdido y la denuncia

Malena explicó que la cantidad de dinero estafado asciende a una cifra significativa. "Entre las 30 personas que se habían apuntado al viaje, ella recaudó cerca de 900.000 pesos", dijo Malena. La estafadora, que había rebajado el costo del viaje de 50.000 a 30.000 pesos, intentó ganarse la confianza de los involucrados, manipulando los precios y diciendo que había conseguido un precio más barato por un contacto de su cuñado.

A pesar de las evidencias de la estafa, Malena señaló que las autoridades aún no han tomado medidas claras. "Subí las conversaciones a mi Twitter, pero hasta ahora no hemos recibido ninguna respuesta concreta", lamentó. Sin embargo, los afectados aún mantienen la esperanza de recuperar su dinero, aunque las expectativas son bajas.

Planes futuros y expectativas

Malena y los demás afectados continúan en contacto, y ya están organizando una rifa con artículos relacionados con Lali para recaudar fondos y poder asistir a futuros eventos. "Es una manera de intentar recuperarnos de esta pérdida", comentó Malena. A pesar de todo lo sucedido, sigue siendo una fiel seguidora de la artista y espera poder cumplir su sueño de verla en vivo.