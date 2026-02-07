Maniquí tras formar parte de la Fiesta del Mate y elogió el Premate: "La fraternidad entre músicos está bueno"

La Fiesta Nacional del Mate continuó este sábado con su segunda noche en la ciudad de Paraná y sumó una propuesta potente desde el pop, con la presentación de Maniquí en el escenario mayor Luis “Pacha” Rodríguez. La banda concordiense formó parte de la grilla artística y se mostró ante una multitud que acompañó cada momento del espectáculo.

Luego de su show, dos de sus integrantes dialogaron con Elonce y realizaron un balance cargado de entusiasmo sobre la experiencia vivida. “Se vivió increíble, la gente explotando. Que movida tiene Lali, generando y emocionando desde temprano. Uno puede ver la magnitud y la potencia que tiene”, expresaron tras bajar del escenario.

La actuación de Maniquí se dio en el marco de una noche especial de la Fiesta Nacional del Mate, donde el público respondió con energía y una marcada conexión con cada una de las propuestas artísticas.

Foto: Elonce.

Un escenario imponente y un recorrido en crecimiento

“Para la banda, este es un escenario imponente”, remarcaron los músicos, al referirse al impacto que significó tocar en uno de los eventos culturales más importantes de la región. La presentación representó un hito dentro de su carrera artística.

Sobre su historia ligada al pop, los integrantes detallaron el camino recorrido en los últimos años: “Hace siete años que venimos laburando y haciendo canciones propias. Tenemos dos discos en Spotify y ahora estamos en proceso de grabar nuestro tercer disco. Hoy fue el escenario más grande que hemos pisado”.

El paso por la Fiesta Nacional del Mate se convirtió así en una experiencia clave para la banda, consolidando su crecimiento y proyección dentro de la escena musical.

Foto: Elonce.

Vínculos, Premate y mensaje en las canciones

Durante la entrevista, también se refirieron a su relación con el músico Coti, con quien compartieron escenario en Concordia. “Empiezan a pasar cosas que uno no entiende por ahí”, afirmaron, al recordar que fueron teloneros del cantautor en la ciudad donde vivió durante muchos años.

En relación al Premate, instancia que lograron superar para presentarse este sábado, destacaron el valor del intercambio entre artistas. “Compartís con gente de otro palo. Nos gusta mucho como banda cruzarte con gente de certámenes, que está buscando la misma con vos. Se arman sociedades, como nos pasó acá con la Tercera Fase del Plan, donde pegamos onda enseguida. Más allá del certamen en sí, la fraternidad entre músicos está bueno”.

Finalmente, Maniquí se refirió al contenido de sus canciones y al mensaje que buscan transmitir: “Nosotros tratamos de conceptuar un poco las canciones. Obviamente tenemos canciones de amor y que abarcan meramente el romanticismo, pero también nos gusta concientizar, de perseguir sueños, de no rendirse en la vida. Son esas cosas que uno compone para darse aliento a uno mismo”. De esta manera, la Fiesta Nacional del Mate volvió a ser un espacio de encuentro, crecimiento y expresión para la música emergente.