El Festival Nacional de Chamamé disfruta su penúltima noche a puro baile en Federal

REDACCIÓN ELONCE
El Festival Nacional de Chamamé transita su penúltima jornada en Federal con una gran convocatoria de público, bailantas tradicionales y un clima festivo que reafirma su lugar como uno de los encuentros culturales más importantes del litoral argentino.
La penúltima jornada del Festival Nacional de Chamamé comenzó a disfrutarse intensamente este sábado en la ciudad de Federal, donde desde horas tempranas el público colmó el predio del anfiteatro para participar de las tradicionales bailantas y de una nueva noche cargada de música, danza y expresión popular. El evento, que ya es un emblema cultural de la región, volvió a reunir a familias, turistas y amantes del chamamé provenientes de distintos puntos del país.
Desde la tarde, el movimiento fue incesante en los alrededores del predio. Puestos gastronómicos, artesanos y emprendedores locales acompañaron el ritmo de la jornada, mientras las parejas comenzaron a marcar los primeros pasos de baile al compás de los conjuntos que animaron la previa. El Festival Nacional de Chamamé no solo se vive en el escenario principal, sino también en cada rincón donde la música se vuelve encuentro y tradición compartida.
La organización destacó el acompañamiento del público y el comportamiento festivo durante las primeras jornadas, subrayando que la edición actual mantiene el espíritu popular que caracteriza al festival desde sus inicios. La penúltima noche se presentó como una antesala especial de la gran jornada final, con expectativas altas tanto en lo artístico como en la convocatoria.
Tradición, identidad y participación popular
El chamamé volvió a ser protagonista absoluto, con bailarines espontáneos que coparon la pista y demostraron que esta música sigue viva en el corazón de la gente. Jóvenes y adultos mayores compartieron el espacio sin distinciones, reflejando el carácter intergeneracional que distingue al Festival Nacional de Chamamé y lo convierte en una verdadera celebración de identidad.
En el escenario, la programación artística mantuvo un equilibrio entre referentes consagrados y nuevas voces del género, ofreciendo un recorrido musical que respetó las raíces sin dejar de lado la renovación. Cada presentación fue acompañada por aplausos, sapucays y ovaciones que marcaron el pulso emotivo de la noche.
Además del aspecto musical, el festival volvió a consolidarse como un motor cultural y turístico para Federal. La ocupación hotelera alcanzó niveles elevados y muchos visitantes eligieron la ciudad como destino para vivir de cerca una experiencia que combina folklore, hospitalidad y tradición litoraleña.