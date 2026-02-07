Festival Nacional de Chamamé brilló con la presencia de Manuel Cruz en Federal

El Festival Nacional de Chamamé reunió este sábado a miles de personas en la ciudad de Federal, en una jornada marcada por la música, la danza y la presencia de artistas de renombre. Manuel Cruz fue uno de los protagonistas de la noche, y en diálogo con Elonce resaltó la importancia de formar parte de este festival: “Es como venir un poco a ese lugar que uno elige, ese lugar que uno ama y a su vez es el momento y la hora indicada de dejar en el escenario lo que uno preparó todo el año y quienes amamos Federal, esperamos que llegue este momento”, sostuvo.

Foto: Elonce.

El cantante también hizo referencia al clima previo al festival y a las actividades culturales que lo rodean. “Hasta ahora, hicimos la apertura y estamos recuperando el aliento tras subir al escenario. Tenemos toda la noche para disfrutar. Vengo viendo todo el preclima que se viene armando en el Festival con sus peñas, sus bailantas y el resto de las actividades culturales conexas que me parecen muy interesante porque van generando un clima hacia la difusión de lo nuestro, para que la bandera sea izada y llegue a su cúspide con la realización del Festival”, explicó.

Además, recordó su participación en Diamante el mes pasado: “El recibimiento fue para con nosotros muy afectuoso. A su vez, habíamos destacado la particularidad de que uno podía destacar el escenario y la gente. Uno podía conectar la mirada y el mensaje. Diamante dejó algo muy lindo”. En este sentido, Manuel se mostró agradecido por la trayectoria que lo ha vinculado al chamamé desde muy joven: “Soy un eterno agradecido y un afortunado porque el público del chamamé y la gente desde muy pequeño ha tenido para conmigo esa cuota de cariño y paciencia. Arranqué con cinco años y ya estoy llegando a los 30 años”.

Turistas y locales disfrutan del chamamé

Foto: Elonce.

Melisa Godoy y Flavia Molina, de la subcomisión del Festival, destacaron la amplia convocatoria y el interés de turistas y locales por el evento. “Todos los turistas que han venido a acompañarnos en el evento cultural, estamos más que orgullosos”, indicó Melisa.

Foto: Elonce.

“Todas las localidades disfrutan del Festival. Sabemos que hay gente de Brasil, de Río Gallegos, Tierra del Fuego. Estamos muy agradecidos con la presencia de toda esta gente”, agregó Flavia.

Foto: Elonce.

También resaltaron la relevancia de los artistas presentes: “Hoy está Monchito Merlo, que es uno de los preferidos de toda la gente. Estuvo Manuel Cruz y estuvo hermoso, tiene muchos adeptos”, expresaron, subrayando la diversidad y el nivel de la programación.

Foto: Elonce.

Sorteos, premios y continuidad del Festival

El Festival Nacional de Chamamé mantiene además su tradicional rifa por segundo año consecutivo. “Se vendieron varios bonos y este año ya se vendieron bastante. Este domingo 8 es el sorteo final de la rifa”, señalaron las organizadoras. Cabe destacar que hay más de $10 millones en premios, lo que agrega un atractivo extra a la celebración y refuerza el vínculo con la comunidad.

Con música, baile y premios, el Festival Nacional de Chamamé volvió a demostrar su capacidad para convocar a familias, turistas y amantes de la cultura popular, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes de la región.