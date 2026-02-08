Becas Progresar de ANSES 2026: requisitos para acceder al beneficio

Las Becas Progresar de ANSES 2026 se perfilan como una herramienta clave para acompañar la continuidad educativa de miles de estudiantes en todo el país, con requisitos definidos, montos mensuales y un proceso de inscripción completamente digital.
Las Becas Progresar de ANSES 2026 forman parte de un programa de apoyo económico destinado a garantizar el acceso y la permanencia en el sistema educativo de jóvenes argentinos. El beneficio está orientado a quienes cursan estudios en distintos niveles y buscan sostener su trayectoria académica con un ingreso mensual que contribuya a cubrir gastos básicos.
El programa contempla la educación obligatoria, la formación profesional y los estudios superiores, y se ha consolidado como una política pública central para reducir la deserción escolar. La convocatoria correspondiente a 2026 suele abrirse al inicio del ciclo lectivo y, en algunos casos, puede extenderse con una segunda etapa de inscripción.
Si bien aún no se confirmó oficialmente el calendario, las Becas Progresar de ANSES 2026 mantienen como referencia los criterios y montos vigentes en convocatorias anteriores, a la espera de posibles actualizaciones por parte del organismo.
Quiénes pueden acceder al beneficio
Las Becas Progresar están dirigidas a estudiantes que cumplan determinados requisitos de edad, condición académica y situación socioeconómica. En líneas generales, pueden acceder jóvenes de entre 16 y 24 años que cursen educación obligatoria, formación profesional o estudios superiores.
En el caso de quienes se encuentren en una etapa avanzada de carreras terciarias o universitarias, el límite de edad se extiende hasta los 30 años. Para algunas líneas específicas, como Progresar Enfermería, no existe tope etario si se cumplen los requisitos académicos.
Además, los aspirantes deben ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país y DNI vigente. Es obligatorio ser estudiante regular en una institución reconocida, contar con el esquema de vacunación completo o en curso y no superar, junto al grupo familiar, ingresos equivalentes a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles.
Montos y forma de pago de las Becas Progresar
En cuanto a los montos, las Becas Progresar de ANSES 2026 toman como referencia un pago mensual cercano a los $35.000. En el caso de Progresar Obligatorio y Progresar Superior, ANSES deposita el 80% de manera mensual y retiene el 20% restante, publicó el organismo estatal.
Ese porcentaje retenido se liquida una vez que el estudiante acredita la regularidad escolar y el cumplimiento de las condiciones académicas establecidas por el programa. Otras líneas, como Progresar Trabajo o Enfermería, pueden presentar particularidades según la normativa vigente.
Este esquema busca incentivar la permanencia y el compromiso con los estudios, asegurando que el beneficio esté directamente vinculado al avance académico.
Cómo y cuándo inscribirse
La inscripción a las Becas Progresar de ANSES 2026 todavía no tiene fecha oficial confirmada, pero se estima que el proceso se habilitará entre marzo y abril de 2026. El trámite es gratuito y se realiza de manera online, sin intermediarios.
Para inscribirse, es necesario contar con usuario en Mi Argentina, ingresar a la plataforma oficial de Becas Progresar o a la aplicación Progresar+, completar los datos personales, académicos y socioeconómicos, y verificar que la información esté actualizada en ANSES.