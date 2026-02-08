Lali hizo bailar a 120 mil personas en el cierre de la 35° Fiesta Nacional del Mate

La Policía de Entre Ríos confirmó a Elonce que este sábado 120 mil personas asistieron al cierre de la 35° Fiesta Nacional del Mate, en el marco de la presentación de artistas locales, ganadores del certamen Premate, y reconocidos a nivel nacional como Gauchito Club, Los Caballeros de la Quema y el número central, Lali.

Cabe recordar que la edición 2026 de la fiesta se desarrolló el 6 y 7 de febrero en la zona de la Costanera, donde gracias a un amplio operativo logístico, policial y de tránsito, la celebración se realizó en un ambiente seguro y tranquilo.

La Fiesta Nacional del Mate tuvo entrada libre y gratuita, aunque algunas localidades para los shows centrales estuvieron aranceladas, lo que permitió que el acceso fuera masivo y familiar.

Asimismo, se destacó el patio gastronómico, cuyas propuestas estuvieron gestionadas por 42 clubes de Paraná.

Un show estelar de la mano de Lali

Con un espectáculo que se extendió poco más de una hora, una de las artistas pop del momento interpretó canciones como “Tu novia II”; “N5”; “S.O.S”; “Disciplina”; “Yo te diré”; "Ahora" y “Obsesión”.

Lali cierra la 35° Fiesta Nacional del Mate

“No bajen los brazos de la energía”, instó Lali al público.

Además, honró el mate y expresó: “Me regalaron un mate muy palermitano, esta noche amerita. Nunca me había tomado un mate en un escenario, pero es la Fiesta Nacional del Mate”.

Seguidamente agregó: “Gracias por recibirnos en esta fiesta nacional, popular, al lado del río. Es el primer show de nuestra gira 2026”.