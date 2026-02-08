7 detenidos, 25 identificados y secuestro de cocaína en 8 allanamientos simultáneos por narcomenudeo

La División Drogas Peligrosas de la Policía de Concordia llevó a cabo el sábado una serie de ocho allanamientos simultáneos en el barrio Benito Legerén, como parte de una investigación vinculada al narcomenudeo. Los operativos se desarrollaron entre las 18:40 y las 21:40, en diferentes puntos del barrio, y arrojaron resultados positivos en la lucha contra la venta de estupefacientes.

La causa está siendo dirigida por el fiscal Fabio Zabaleta, con la intervención del Juzgado de Garantías a cargo del juez Francisco Ledesma. Durante los procedimientos, se logró el secuestro de envoltorios de clorhidrato de cocaína, 16 teléfonos celulares, 135.200 pesos en efectivo, una balanza de precisión y diversos elementos utilizados para el corte y fraccionamiento de la droga.

Como resultado de los allanamientos, se detuvo a siete personas mayores de edad, quienes quedaron a disposición de la Justicia. Entre los detenidos hay cuatro mujeres de 21, 22, 23 y 24 años, y tres hombres de 25, 26 y 28 años, todos acusados de estar involucrados en el narcomenudeo en la zona.

Un operativo de gran escala

El despliegue policial incluyó la identificación de 25 personas durante los operativos, que contaron con la participación de distintos grupos de trabajo de la fuerza. Las autoridades detallaron que el operativo fue un esfuerzo conjunto entre varias unidades especializadas, lo que permitió abarcar un amplio sector del barrio y realizar las intervenciones de manera simultánea.

Además del secuestro de la droga y los elementos, se espera que los allanamientos contribuyan a la profundización de la investigación para determinar responsabilidades y posibles conexiones en la comercialización de estupefacientes en la zona. El fiscal Zabaleta indicó que la causa continuará con el objetivo de identificar otros posibles involucrados en esta red de narcomenudeo, que estaría operando en el barrio Benito Legerén y sus alrededores.