Docentes universitarios se suman al paro y movilización del 11 de febrero

Los docentes universitarios resolvieron sumarse al paro y movilización del próximo 11 de febrero en rechazo a la Reforma Laboral, en el marco de un Plenario del que participó la Asociación Gremial de Docentes Universitarios (AGDU) como gremio de base. La definición se dio tras un extenso análisis de la situación salarial y presupuestaria que atraviesan las universidades nacionales.

Durante el encuentro, las Secretarias y los Secretarios Generales coincidieron en un diagnóstico alarmante sobre las condiciones laborales del sector. En ese sentido, evaluaron que “la situación de la docencia universitaria es insostenible, con mayoría de docentes que cobran 250 mil pesos hace ya un año, sin ningún aumento”.

El deterioro del poder adquisitivo fue señalado como uno de los factores centrales que empujan a los docentes universitarios a profundizar las medidas de fuerza, al considerar que la falta de respuestas oficiales agrava la crisis del sistema universitario público.

Reclamos al Gobierno y exigencia de paritarias

Ante este escenario, el Plenario decidió exigir al gobierno nacional el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que fue lograda y reafirmada en el Congreso mediante movilizaciones masivas de toda la comunidad universitaria.

En paralelo, se resolvió reclamar “el urgente restablecimiento de la Paritaria, ámbito institucional en el que se debe dar la recomposición salarial que tanto necesita la docencia de las universidades”. Desde los gremios remarcaron que la ausencia de negociación paritaria impide cualquier salida estructural al conflicto.

En ese contexto, también se definió “impulsar un Plan de Lucha contundente en unidad con los actores universitarios que retome lo consultado a fin de año respecto del no inicio del ciclo lectivo”, una definición que refuerza el nivel de alerta dentro del sector.

Plan de lucha y nuevas medidas en agenda

Por unanimidad, el Plenario acordó llevar al Frente Sindical una propuesta de acciones concretas. Además de la adhesión al paro y movilización del 11 de febrero, se resolvió realizar consultas y asambleas en los sindicatos de base para impulsar jornadas de paro durante la semana del 16 de marzo y evaluar la continuidad de las medidas a lo largo del cuatrimestre.

Entre las iniciativas acordadas también se encuentra la organización de una carpa itinerante en articulación con otros actores sociales y el avance en la construcción de una Marcha Federal en defensa de la Universidad Pública, con el objetivo de ampliar el respaldo social a los reclamos.

Finalmente, se informó que a finales de febrero se realizará un nuevo Plenario para unificar los resultados de las consultas realizadas en cada asociación de base. Durante el análisis de la coyuntura, las y los secretarios generales expresaron además una fuerte preocupación por la dificultad de acceso a una cobertura de salud digna por parte de los docentes universitarios, un problema que se suma al congelamiento salarial y profundiza el conflicto.