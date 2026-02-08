Detuvieron a sospechosos por intentos de robos y hechos de violencia en Paraná

En el marco de operativos de seguridad y prevención, la Policía realizó intervenciones por robos, violencia de género y secuestro de un arma de fuego. Hubo detenidos y secuestro de elementos, con intervención de la Fiscalía.
En el marco de los operativos de seguridad y prevención, personal policial de Paraná intervino en distintos hechos delictivos registrados en la ciudad, que derivaron en detenciones y secuestro de elementos, con conocimiento del fiscal interviniente.
En primer lugar, los efectivos fueron comisionados a un local comercial ubicado en la intersección de avenida Ramírez y Pringles, tras un llamado que alertaba sobre dos individuos que forzaban la puerta del establecimiento. Al arribar, constataron daños en una de las ventanillas de la puerta y desorden en el interior, donde había varias cajas de vino.
Testigos indicaron la dirección de fuga de los sospechosos, por lo que se inició una búsqueda que culminó en calle Sudamérica, donde ambos fueron demorados. Uno de ellos presentaba un corte en la mano derecha y, en su mochila, se hallaron seis botellas de vino sustraídas del comercio. Informado el fiscal, se dispuso la detención de ambos sujetos, su traslado a la Alcaidía de Tribunales y el secuestro de los elementos recuperados.
En otro procedimiento, la Policía actuó tras recibir mensajes de alerta a través de un grupo de WhatsApp de vecinos del barrio Los Jacarandaes, quienes informaron sobre un robo en una vivienda. Al llegar al lugar, el propietario relató que escuchó ladrar a sus perros y observó a un hombre trepando el tapial y huyendo con dos sillas blancas.
Un vecino indicó que el sospechoso escapó por calle Mihura hacia el barrio El Radar. Tras un operativo de búsqueda, el individuo fue localizado y demorado, aunque no se encontraron los elementos robados en su poder. Por disposición del fiscal de turno, fue detenido y trasladado a la Alcaidía de Tribunales.
Asimismo, personal policial intervino en un hecho de violencia de género en una vivienda de calle Serrano. En el lugar, una mujer manifestó que mantuvo una discusión con su esposo, quien le propinó un golpe de puño en el brazo derecho. Se constató además que el hombre poseía medidas de restricción vigentes respecto de la víctima. Informado el fiscal, se ordenó la detención del agresor y su traslado a la Alcaidía de Tribunales.
Finalmente, en otro procedimiento preventivo, los efectivos secuestraron un arma de fuego entregada voluntariamente por una mujer, quien indicó que pertenecía a su expareja y había quedado en su domicilio. La denunciante expresó temor de que el hombre intentara recuperarla y pusiera en riesgo su integridad.
El arma resultó ser una carabina calibre .22, con un almacén cargador vacío, una caja con 19 cartuchos calibre .22 y un aire comprimido calibre 5,5 mm. El fiscal interviniente dispuso el secuestro del arma y la continuidad de las actuaciones correspondientes.