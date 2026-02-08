El pago de una compra con billetes falsos desencadenó detenciones y secuestro de cocaína

Tras una denuncia por el uso de billetes falsos en una compra, la Policía de Concordia realizó tres allanamientos con resultados positivos. Se secuestraron billetes falsos, cocaína, celulares y un motovehículo, y hubo dos personas aprehendidas.
Un operativo policial permitió el secuestro de estupefacientes y una importante cantidad de billetes falsos durante tres allanamientos realizados en el barrio Larroca de Concordia, luego de un hecho ocurrido durante la mañana de este sábado.
Según se informó, alrededor de las 9, un individuo efectuó una compra en un domicilio del barrio utilizando moneda apócrifa. Al advertir la maniobra, los vendedores lograron localizar al hombre, que se desplazaba en un motovehículo, y lo habrían amenazado con un arma de fuego, situación que derivó en la inmediata intervención policial y el inicio de una investigación.
A partir de las tareas investigativas desarrolladas, en horas de la tarde, cerca de las 19, personal policial dio cumplimiento a tres órdenes de allanamiento en distintos domicilios del barrio Larroca.
Los operativos arrojaron resultados positivos y permitieron el secuestro de un motovehículo marca Gilera, modelo 110 cc, de color rojo; aproximadamente cuatro millones de pesos en billetes apócrifos; dos billetes de un dólar estadounidense; cinco teléfonos celulares y 50 envoltorios de cocaína.
Los estupefacientes fueron sometidos a pruebas de campo por personal de la División Drogas Peligrosas, las cuales arrojaron resultado positivo para cocaína.
Intervino la fiscal en turno, Julia Rivoira, quien dispuso la aprehensión de una mujer de 40 años por el supuesto delito de tenencia simple de estupefacientes y la aprehensión de un hombre de 22 años por el presunto delito de tenencia y falsificación de moneda.
Asimismo, se indicó que la moneda apócrifa secuestrada fue peritada por personal de la División Policía Científica, determinándose que presenta una alta similitud con billetes auténticos. En ese marco, la investigación continuará para establecer el origen de la falsificación, la posible distribución de la moneda apócrifa y la eventual participación de terceros en la maniobra.