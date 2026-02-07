 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Perdió el control del auto y volcó en la Ruta 14

Un accidente de tránsito en Autovía Gervasio Artigas Ruta Nac. 14 km 277 se registró este mediodía cuando un auto perdió el control y volcó sobre la calzada, sin que se registraran personas lesionadas.

7 de Febrero de 2026
El conductor es oriundo de CABA.
El conductor es oriundo de CABA. Foto: PER

REDACCIÓN ELONCE

Perdió el control y volcó. Un accidente de tránsito en Autovía Gervasio Artigas tuvo lugar este sábado al mediodía, generando la intervención de personal policial y la reducción momentánea del tránsito en la zona. Afortunadamente, el siniestro no dejó personas lesionadas, aunque sí daños materiales.

El hecho ocurrió alrededor de las 12:05 horas, cuando efectivos de la Comisaría Colonia Ayuí fueron alertados sobre un siniestro vial en la Ruta Nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 277. Al arribar al lugar, constataron la presencia de un vehículo volcado sobre la calzada.

Según la información policial, el accidente involucró a un automóvil Volkswagen Gol Trend, que era conducido por un hombre oriundo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

Dinámica del siniestro

De acuerdo a las primeras actuaciones realizadas en el lugar, por causas que aún se tratan de establecer, el vehículo mordió la banquina correspondiente al margen oeste de la autovía. Esta maniobra provocó que el conductor perdiera el control del rodado.

Temas:

vuelco
