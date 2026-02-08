El mensaje de Lali tras el multitudinario show que cerró la Fiesta Nacional del Mate

La 35° Fiesta Nacional del Mate tuvo un cierre histórico este sábado por la noche en la Plaza de las Colectividades, donde miles de personas colmaron la costanera para presenciar el show de Lali Espósito. La artista brindó un espectáculo de alto impacto, repasó sus grandes éxitos y confirmó su fuerte vínculo con el público entrerriano.

Tras bajar del escenario “Luis Pacha Rodríguez”, Lali utilizó sus redes sociales para expresar sus sensaciones por la noche vivida en la capital entrerriana. A través de su cuenta de X (ex Twitter), compartió imágenes del imponente marco de público y agradeció la energía recibida durante su primera presentación del año.

“Qué lindooooo Paraná. Gracias por el amor. Enérgico primer show del año. Próxima parada Cosquín Rock”, escribió la cantante, en un mensaje que rápidamente se viralizó entre sus seguidores y fue replicado por fanáticos locales.

El recital tuvo un condimento especial, ya que se trató del debut de Lali en los escenarios durante 2026. Desde temprano, el predio comenzó a poblarse de fanáticos que llegaron desde distintas provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Misiones, Catamarca y La Pampa, muchos de ellos con banderas, remeras y carteles dedicados a la artista.

Algunos asistentes se instalaron desde horas de la mañana para asegurarse un lugar frente al escenario principal, mientras que otros aprovecharon la tarde para recorrer Mateando, compartir rondas de mate y reencontrarse con amigos que, edición tras edición, coinciden en la Fiesta Nacional del Mate.

“Venimos desde Córdoba, viajamos toda la noche en micro. Sabíamos que esta fecha iba a ser especial”, relató una joven fanática mientras aguardaba el inicio del show. Historias similares se repitieron entre grupos llegados de distintos puntos del país, en un clima marcado por la emoción y el sentido de comunidad.

Ese vínculo se profundizó incluso antes del recital, cuando los bailarines que acompañan a Lali realizaron la prueba de sonido y luego se quedaron sacándose fotos con el público presente, un gesto que fue destacado por los asistentes.

La presentación de Lali coronó una grilla diversa y federal, y puso el broche de oro a una nueva edición de la Fiesta Nacional del Mate, que volvió a consolidarse como uno de los eventos culturales más convocantes del país.