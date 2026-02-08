Tras un accidente, falleció un referente del ciclismo entrerriano

REDACCIÓN ELONCE
La comunidad deportiva de Concordia está de luto tras el fallecimiento de José María Martínez, uno de los máximos exponentes del ciclismo concordiense, quien destacó por sus múltiples campeonatos y su legado en el deporte nacional. Sufrió un accidente mientras entrenaba.
La comunidad deportiva de Concordia y la región atraviesa horas de pesar tras conocerse el fallecimiento de una de las máximas figuras del ciclismo concordiense y nacional. José María Martínez, quien fue múltiple campeón argentino y alcanzó el notable logro de consagrarse en nueve oportunidades a nivel nacional, tanto en pruebas de ruta como de pista, dejó una huella imborrable en el deporte de la ciudad y el país.
A lo largo de su extensa trayectoria, Martínez se convirtió en un referente del ciclismo regional, destacándose por su talento, disciplina y vigencia en distintas etapas de su carrera. Su nombre quedó asociado a algunas de las páginas más importantes del deporte en Concordia, siendo reconocido por generaciones de ciclistas y aficionados por su entrega y esfuerzo tanto en competiciones locales como nacionales, publicó Diario Río Uruguay.
El impacto de su partida fue inmediato, y las redes sociales se colmaron de mensajes de congoja y despedidas. Deportistas, instituciones y vecinos de Concordia recordaron no solo sus logros deportivos, sino también su calidad humana y su constante compromiso con el crecimiento del ciclismo en la ciudad.
El accidente y su cuadro de salud
De acuerdo a lo explicado por amigos y allegados a Diario Río Uruguay, Martínez se encontraba entrenando cuando sufrió un accidente mientras circulaba por la avenida Presidente Illia, también conocida como ex Ruta Provincial 4, en el tramo comprendido entre Cambá Paso y Colonia Roca. Según relató otro reconocido deportista local, el siniestro ocurrió cuando dos perros se cruzaron en el camino del ciclista, lo que provocó que perdiera la estabilidad de su bicicleta y cayera sobre la cinta asfáltica, sufriendo lesiones graves en distintas partes del cuerpo.
A raíz de la gravedad de su cuadro, Martínez fue intervenido quirúrgicamente durante la madrugada del sábado. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos del equipo médico, su estado continuó siendo crítico, y finalmente se produjo su fallecimiento.
Homenajes en vida y reconocimiento de su ciudad
El prestigio de José María Martínez trascendió más allá de sus logros deportivos y se concretó en una serie de homenajes en vida, organizados en su honor mientras aún se encontraba activo en el ciclismo concordiense. Distintas instituciones vinculadas al deporte en Concordia promovieron competencias y eventos que llevaban su nombre, como una forma de reconocer su trayectoria y el invaluable aporte al ciclismo en la ciudad.
Uno de los homenajes más significativos se llevó a cabo el lunes 21 de agosto de 2023, cuando se organizó una competencia especial en el autódromo Ciudad de Concordia. En esa ocasión, Martínez participó como un ciclista más del pelotón, compartiendo la jornada con corredores de distintas categorías y recibiendo el cariño tanto del público como de sus colegas. También se había realizado otro homenaje importante el 24 de octubre de 2021, en los alrededores de las termas de Ayuí, donde el circuito fue escenario de una carrera en su honor, a la que acudieron numerosos ciclistas para tributarle un merecido reconocimiento.