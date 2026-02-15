Mujer argentina murió y sus hijas sufrieron heridas tras choque en ruta del sur de Brasil

El accidente de tránsito que involucró al auto de una familia argentina y otro vehículo, ocurrió sobre la Ruta BR282, en jurisdicción de la localidad brasileña de Santo Amaro da Imperatriz, en el Estado de Santa Catarina.
Trágico choque en Brasil. Una familia oriunda de la localidad correntina de Paso de la Patria, que se desplazaba sobre la Ruta BR282 sufrió un gravísimo accidente vial, cuando el vehículo en que viajaban impactó lateralmente contra otro automóvil durante la tarde del sábado, alrededor de las 15:40, en jurisdicción de la localidad brasileña de Santo Amaro da Imperatriz, en la región del gran Florianópolis, en el Estado de Santa Catarina.
A raíz del accidente, en el que uno de los vehículos se cruzó de carril, una mujer que viajaba como acompañante en el automóvil argentino falleció al instante, mientras que dos menores identificadas como Valentina y Martina, que viajaban en los asientos traseros, sufrieron traumatismos graves, con múltiples fracturas y lesiones craneales.
El conductor, identificado como Pedro Sebastián Fader, quedó atrapado en el habitáculo y debió ser rescatado por los bomberos para ser trasladado en estado crítico a bordo de un helicóptero a un centro médico local. La mujer fallecida fue identificada como Mayra Cardozo.
Dos personas que viajaban en el otro vehículo involucrado en el accidente sufrieron lesiones de distinta consideración y fueron asistidos en el lugar.
En el operativo intervinieron varias dotaciones de Bomberos, cuatro ambulancias del Servicio de Atención Móvil de Urgencia con el apoyo de una aeronave y efectivos de la Policía Federal de Carreteras de Brasil, publicó Radio Ñandaretá.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas en que se produjo el grave accidente en el que falleció una mujer.